將交付台積電3.8億美元最新光刻機！歐洲科技巨擘ASML市值超LVMH
荷蘭知名半導體裝置製造商艾司摩爾（ASML），預計今年年底交付高數值孔徑（high-NA）的極紫外光刻機（EUV），給2個最大的客戶-台積電（TSMC）和英特爾（Intel）；與此同時，身為現代積體電路不可或缺的重要供應商，ASML週三股價大漲8.1%，超越法國酩悅軒尼詩-路易威登集團（LVMH），躍升為歐洲市值第2大企業，僅次於丹麥諾和諾德公司（Novo Nordisk）。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《彭博社》報導，ASML財務長達森（Roger Dassen）在最近一次的電話會議，向分析師表示，台積電和英特爾將在今年年底前獲得EUV。英特爾位於美國奧勒岡州的廠房，已於去年12月收到第一台，目前尚不清楚台積電何時會收到該設備。
報導指出，ASML的新機器可以壓印厚度只有8奈米的半導體，比上一代機器小1.7倍，將用於生產為人工智能應用和先進消費性電子產品提供動力的晶片。
報導提到，這些機器每台造價3.5億歐元（3.8億美元），相當於兩架空中巴士A320。而ASML則是目前全球唯一的EUV製造商，在美中科技戰的大環境下，也扮演著關鍵角色，並為配合美國打擊中國晶片野心，而持續收緊光刻機出口管制及維修服務。
分析認為，對於ASML的投資者來說，這類消息讓他們對未來的銷售感到放心，傑富瑞投資銀行（Jefferies）的分析師曼儂（Janardan Menon）也表示，預計未來幾個季度會有為數不少的訂單湧入。
※【NOWnews 今日新聞
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