安謀因應AI需求建構雲端資料中心　與輝達、微軟和Google攜手合作

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也因此，Eddie Ramirez表示我們需要更高效率的AI硬體，傳統的AI硬體不但價格昂貴，也需要大量電力。Arm 正努力促進新型晶片的創新，以提升AI運算硬體的效能及功耗效率，其中，Arm 與大型的超大規模運算業者和科技公司合作，設計工作負載最佳化的晶片。例如 NVIDIA、AWS、Microsoft 及 Google，都已宣布推出 Arm 架構的伺服器產品。
Eddie Ramirez也提及CPU及GPU對AI工作負載的重要性。AI資料中心需要 CPU及GPU以便有效擴充AI運算效能。GPU非常適合用於大型AI工作負載，但是價格昂貴且需要大量電力。CPU用途更為多元，可用於各式各樣的工作負載。Arm持續努力為AI推論工作負載提升CPU效能。其中一個明顯的例子，即是 Arm Neoverse 提升的效能及每瓦效能，在市場上超越其他競爭對手。
他認為，透過量化技術可提升AI模型效率，量化是一種技術，可用於減少人工智慧模型呈現數據時所需的位元數，以便縮小AI模型，並提升執行效率。Arm 正努力開發新的量化技術，用來提升AI模型效率而不犧牲準確性。藉由使用記憶體用量更小的模型，使其單獨於CPU執行，並運用模型量化策略降低硬體需求，為於邊緣和雲端上實現AI聊天機器人伺服器，開闢了新的可能性，範圍從RaspberryPi4 這類小型邊緣裝置到像 AWS Graviton3 這樣強大的雲端服務供應商。
而Arm正努力推進小晶片技術，並致力於促成多元的小晶片生態系，Arm 全面設計（Arm Total Design） 生態系計畫，集結整個半導體供應鏈的業界領先企業，以更強大的力量促成客製化晶片、並降低其成本。Arm全面設計生態系計畫推出以來，在短短6個月內就吸引多達25家成員加入，包括新的EDA及輔助IP供應商，此外，來自龐大成長潛力市場的晶片設計合作夥伴也加入其中，例如韓國、台灣、中國及印度等地。
Eddie Ramirez指出，Arm與三大主要晶圓製造夥伴密切交流互動，如 6月4日聯發科技宣佈加入Arm全面設計生態系計畫。此外，ATD 的另一家合作夥伴聯詠科技和瑞昱科技，也宣布推出基於 Neoverse CSS N3 的 AI 小晶片和網路邊緣 SoC，並與台積電合作。