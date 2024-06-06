名家論壇》黃創夏／鍾東錦比傅崐萁更有遠見

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讓人感到意外的，是新北的侯友宜和台北的蔣萬安，也醒過來了，一改這幾個月往往慢半拍的風格，侯友宜說新北十幾家輝達的供應鏈，蔣萬安想到北市科可以提供2000坪的空地！
這段日子，眾所皆知黃仁勳愛吃夜市，他也說要看哪裡的夜市好，這話馬上讓苗栗的鍾東錦動起來了，馬上宣稱苗栗可以提供2萬坪以上的空地，而且會在周邊特別打造最道地的「客家夜市」。
連「西瓜刀」都可以披荊斬棘要爭取AI的新機遇，打造夜市。突然很多人都在疑問：花蓮不是也有「東大門夜市」嗎？天天把開發花蓮掛在嘴邊的花蓮王，怎麼忘了出來發聲？真是遠遠不如鍾東錦！
傅崐萁真的是不如鍾東錦，他想要強渡關山的「花東三法」，不但同黨立委期期以為不可，國民黨智庫報告直接打臉，連鍾東錦都說會害死花東。
這樣的差距，正顯示出兩人格局和見識的差距，鍾東錦比傅崐萁更有遠見，知道迎向未來的正確選擇。
事實上，這一次的AI旋風所帶來的，不只是科技產業發展、房地產翻身的期望，更重要的是，透過黃仁勳等人的幾次重要演說，預告人類正在邁入一個「工業革命」格局的新變革。
奉勸小粉紅還有台灣一些總是「刻意呵護」中國尊嚴的某些特定喉舌：你們真的是還搞不清楚狀況，黃仁勳在台灣預告的未來世界當中，台灣不但是一個重要的國家、不只在AI未來的世界地圖沒有中國，更重要的是，中國的「人口紅利」不再是優勢，反而是沉重的負擔！
更具體地說：中國如果還是不改變霸凌和脅迫的模式，來面對台海、印太、歐美的話，中國不但正在失去「世界市場」的誘因，連「世界工廠」的處境都將不保，到時14億中國人的溫飽問題，就會讓中國無力擴張侵略。
黃仁勳的這一場演講的重點，除了宣告89家廠商和17所大學，讓許多人興奮之外，更重要的是，他預告了一個全新時代的來臨，在這個透過AI打造的新世界，「數位人類」和「數位孿生」，將帶給世界比「工業革命」更大的衝擊，全球經濟將會全面的劇烈重組，而台灣將是這個新未來的重要核心，而且很有機會惠及傳統產業，全方位復興台灣已經困頓很久的製造業。
用比較淺顯的話說，黃仁勳所鼓吹的「數位孿生」，是1991年就已經陸續產生的一個進步之概念，20多年以來，受制於技術能力尚未實踐，現在透過GPU和算力的發展，變為可能。
數位孿生，顧名思義是在數位世界當中，創造現實世界的數位模擬，且能夠通過感應器與網路，將當下正在發生的狀況，完全映射至數位環境中。
這是一種模擬技術，重點在於「即時反饋」當下數據的能力，黃仁勳所展現的氣象模擬，就是這種能力的展現。
更重要的，他提到和鴻海合作以及特別提到巨太的自行車，也是寓意深遠。
鴻海的富士康帝國最讓人震撼的，就是透過中國的人口紅利，生產線上站滿了百萬大軍，每個工人每19秒就重複在裝配線上進行單調而機械化的動作。當AI結合鴻海累積的200萬套以上的製造業模組，輝達和鴻海在墨西哥合作的工廠已經全無人化，而且從廠房設計到製造的每一個環節，都可以取代人工的百萬大軍。
這樣的新興製造能力，絕不會僅是受限於半導體等高科技產業，傳統產業如果也能適用，台灣製造業受困多年的少子化壓力就有新的解答，當自行車也可以透過數位孿生等等計畫導入AI，產品更精良、不需要百萬大軍，台灣也將邁入製造業復興的新局面。
這樣的局面之下，人口總數已經輸給印度、科技只剩下自我吹噓的「東升西降」、連手工打磨5奈米的玄學都出爐了，中國共產黨真的該深思一下：繼續搞下去，當中國不再是世界工廠之後，14億人的溫飽如果不能滿足，中國5000年以來，統治者最害怕的揭竿起義，蓄勢待發。
●作者：黃創夏／資深媒體人
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