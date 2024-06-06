轟綠營亂蹭！媒體人揭黃仁勳「在台設研發中心目的」：要的是他們
輝達（NVIDIA）執行長兼共同創辦人黃仁勳來台，掀起一股黃仁勳旋風，2日晚間他在台大體育館發表關於人工智慧（AI）主題的演講，更是引發高度討論。對此，資深媒體人黃揚明直言，輝達之所以準備在台新增設計中心，並將提供1000個以上就業機會，黃仁勳的重點在高科技人才的培育，「他要的是人」。
記者王德蓉／綜合報導
黃揚明5日在節目《頭條開講》表示，黃仁勳當然不會希望兩岸情勢緊張，「他的這個AI的產業，因為有這麼多的台灣供應商，注意，那天的背板，重點不是在那些供應商，重點是在那些大學！」之所以有這麼多的大學放在背板，是因為黃仁勳重視的是高科技人才的培育，「他要的是這些人！」
黃揚明指出，輝達要在台灣設點，要有1000個以上的就業機會，就是因為黃仁勳要的是人，這些人是很多國家沒有辦法取代的，「我們在台灣這些所謂的高科技人才，第一個，薪資相對便宜；第二個，工作勤奮程度是其他國家沒有辦法比的。」所以台積電到了日本、美國也好，都發現有點水土不服，就是這種狀況。
黃揚明直言，最希望兩岸和平的就是這些商人，因此今天綠營再去蹭，連「獨立顯卡」代表台獨這種鬼話都可以講出來，就知道這有多荒謬。其實這些布局台灣或全球的這些商業的這些老闆，真正希望的就是和平穩定，他們的AI產業鏈才能發揮最大的功能。