56歲徐曉晰團聚「18歲帥兒」！曬合照凍齡臉蛋被誤認：以為是男友
56歲女星徐曉晰過去曾擔任MTV音樂頻道的VJ而聞名，也曾擁有一段9年婚姻，育有一對兒女，在離婚之後辛苦撫養兒女長大，近年的工作則是從事心靈講師，去年也受邀到TEDx演講，至今仍擁有許多忠心粉絲。而徐曉晰在2019年送兒子到加拿大跟前夫一起生活，近日透露自己跟兒子在台北團聚，大方曬出母子合照讓網友們都驚呼：「這是姐弟吧？」、「還以為是你男朋友。」
記者洪生儒／綜合報導
徐曉晰近日透過社群曬出自己跟兒子的合照，可以看到她整個人貼在兒子胸口，母子倆對鏡頭露出燦爛笑容，而身後的背景則可以看到台北101，畫面中可以感受到母子兩人團聚的喜悅。徐曉晰也在貼文中透露，「這次在慈濟演講前，提早兩天回台與兒子相聚，昨天他開始籃球訓練，阿母完成了講座」，開心的喊話表示：「我們都朝夢想繼續前進吧。」
此外，徐曉晰先前在五月時，曾發文透露兒子在轉眼間滿18歲，正式成為大人了，她也感性說道：「人生即將邁入新的階段，世界也變得更大更寬，媽媽為你感到驕傲，也送上無限的祝福。」如今她跟兒子合照，兒子的身高也超過她許多，而她因為凍齡的外貌，跟帥氣的兒子站在一起時，連藝人丁寧都驚訝留言說：「我以為是你男友。」
不少網友看到徐曉晰跟兒子的合照之後，都紛紛留言表示：「兒子長的真的很好，超帥氣」、「真是幸福的模樣」、「兒子跟你的笑容一樣耶」、「這才叫帥二代嘛」、「你給了孩子滿滿的愛跟祝福，他一定很幸福」、「看起來就像姐弟一樣」、「兒子有沒有200公分，看起來超高的。」