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黴漿菌入侵台灣？MyGoPen一天收百次回報　查核：舊文勿過度解讀

▲近兩日網路上的社群平台又開始流傳「黴漿菌已入侵台灣」的訊息，根據事實查核平台MyGoPen調查，該訊息已經是去年的舊文，疾管署最新疫報也無黴漿菌相關疫情。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲近兩日網路上的社群平台又開始流傳「黴漿菌已入侵台灣」的訊息，根據事實查核平台MyGoPen調查，該訊息已經是去年的舊文，疾管署最新疫報也無黴漿菌相關疫情。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者周淑萍/綜合報導

近兩日網路上的社群平台又開始流傳「黴漿菌已入侵台灣」的訊息，根據事實查核平台MyGoPen指出，在24小時內收到176次的民眾回報，顯示該則訊息應該又再度發酵。MyGoPen查證後發現，流傳的文字訊息與 2023 年 11 月的版本完全一樣，因此不是新的訊息，此外在疾管署最新資料也沒有提到黴漿菌，因此民眾不要過度擔憂，但兒科醫師提醒，目前 A 流、氣喘等病患增多的趨勢，民眾需提高警覺。

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網路又開始流傳「黴漿菌已入侵台灣 」文字訊息，流傳的內容指出，昨晚某新聞報導，明天開始記得帶口罩，黴漿菌已入侵台灣潛伏期21天，專侵襲肺部，目前沒有疫苗可以施打久咳不癒要小心，提醒出入公共場所口罩戴好戴滿。

根據MyGoPen的查證，該則訊息和去年 11 月流傳的版本內容完全一樣，不只文字敘述，連空格的地方、標點符號都相同，可見該傳言並非最近才出現，早在 2023 年 11 月就開始。至於目前黴漿菌是否在台灣流行，在6月4日疾病管制署最新疫報並無黴漿菌相關疫情。

▲MyGoPen 黴漿菌。（圖／翻攝MyGoPen）
▲根據MyGoPen查證，該則訊息和去年 11 月流傳的版本內容完全一樣，疾管署最新資料也沒有提到黴漿菌，因此提醒民眾不要過度擔憂。（圖／翻攝MyGoPen）
MyGoPen 諮詢基層醫療協會理事長、小兒科診所院長林應然，醫師表示黴漿菌的檢驗要靠抽血驗免疫球蛋白 M（IgM），抗體陽性才是黴漿菌感染，黴漿菌會在人體留存較久，即使已經痊癒半年，咽喉樣本都還能驗得到，所以現在驗到的黴漿菌陽性，究竟是現在感染、還是之前感染，其實臨床上很難直接靠這樣的檢驗就判定，除非是血中抗體在二周內有 4 倍的增加，這樣才比較準。

由於檢驗方法的局限性，林應然醫師認為較為可信的方式是包括久咳、反覆燒，活力又還好等臨床症狀，以及使用四環黴素等抗生素治療後確實有效，病人要符合檢驗、症狀、用藥三大條件才能算是黴漿菌病例，可見黴漿菌要確定診斷並不容易，門診中要講是不是有黴漿菌疫情「更不容易」。

林應然醫師提醒，新冠疫情所導致的免疫負債，目前看起來差不多還完了，在應該已經進入淡季的情況下，最近不少病人氣喘發作，而且這一周感冒病人也變多，大約增加了 2 到 3 成，推測可能與天氣變化大、忽冷忽熱有關。 林應然提醒民眾不需要執著於是不是黴漿菌，做好戴口罩、勤洗手，生病在家休養等防疫措施，才是面對各種疫情傳言的正確之道。

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