東京迪士尼海洋第8園區「夢幻泉鄉」開幕！2500億打造3大主題一覽

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📍冰雪王國
繼全世界第一座冰雪奇緣主題園區在香港迪士尼樂園登場後，東京迪士尼海洋也打造一座「冰雪王國」，同樣以動畫《冰雪奇緣》為主題發想，還原電影中艾倫戴爾王國、壯觀城堡等場景。遊樂設施包含可在「安娜與艾莎的冰雪之旅」中搭乘小船，在耳熟能詳的主題曲《Let it go》中享受一趟驚奇之旅，或者也可在「艾倫戴爾皇家宴會廳」、「奧肯好食」兩間餐廳享用美食等。
📍小飛俠夢幻島
園區有兩大設施：其中一個是大型遊樂設施，是搭乘木舟享受順流而下的速度感，再騰空飛躍與奇妙仙子一起飛翔；另一個則是重現奇妙仙子與妖精們居住的四季山谷，可以搭乘「奇妙仙子妙妙小車」幫助奇妙仙子運送包裹到精靈谷各地的仙子手上，一共分為春之谷、夏之濕地、秋之森、冬之谷共四個季節場景。
📍樂佩公主森林
呈現動畫《魔髮奇緣》長髮公主世界，主題遊樂設施搭乘浪漫遊船「樂佩公主天燈盛會」可觀賞樂佩和費林騎士的甜蜜互動，並和樂佩一起穿梭充滿天燈的流水中。
📍東京迪士尼海洋夢幻泉鄉大飯店
包含奢華型、麗緻型兩種飯店類型可挑選，分別為56間、419間。餐飲設施的早餐、午餐及晚餐皆為吃到飽自助餐，餐飲設施內擺飾的繽紛畫作以迪士尼電影《魔髮奇緣》、《白雪公主》、《睡美人》為主題。住宿遊客只須於夢幻泉鄉口、夢幻泉鄉入場通路出示東京迪士尼夢幻泉鄉大飯店住宿證明，即可進入夢幻泉鄉。住宿期間可由專用的園區入口，直接進入夢幻泉鄉。
另外，日本環球影城近期也宣布，將再次攜手人氣動畫《鬼滅之刃》打造全新聯名遊樂設施，這次將以「刀匠村篇」與「柱訓練篇」為主題，兩主題分別開放時間預計為2024年7月19日至2024年10月7日以及2024年 10月8日至2025年1月5日，粉絲們到環球影城，將可化身鬼殺隊一員，挑戰柱們充滿驚險的激烈修行。