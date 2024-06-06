Toyz入獄半月寄「45頁手寫家書」！篠崎泫2hrs才看完 回信70多頁
電競網紅Toyz因售賣大麻煙彈被逮，遭判刑4年2個月，並於5月16日入監服刑。入獄前認愛的「狼人殺女神」女友篠崎泫，在平時也會在Threads上分享心情。昨（5）日篠崎泫發文表示自己收到「45頁手寫家書」，並花了2小時才看完，並透露自己其實已經寫了70多頁的信。篠崎泫的發文雖隻字未提Toyz，卻也字字都提到Toyz，一時間引發不少粉絲留言打氣。
記者張一笙／綜合報導
Toyz入獄服刑已過20天，篠崎泫有感而發透過Threads發文表示自己20多天以來，總共寫了70多頁的手寫信，除了自嘲自己話多以外，還透露自己收到信後才發現原來對方4天就寫了45頁的信，讓她花了2小時才看完。
事實上，篠崎泫才剛在Threads上曬出1張自己拿著原子筆的照片，並透露自己1周就把筆寫到沒水。雖然篠崎泫沒有提到男友Toyz，但粉絲們都看得出來她指的是正在寫信給對方。
篠崎泫的貼文曝光後，吸引不少粉絲按讚留言，並未2人的「遠距離戀愛」加油打氣：「你們有夠可愛」、「筆友也是滿浪漫的」、「話多沒關係」、「他一定很想念你」、「敲碗影片分享」。
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