盧秀燕不選黨主席「直攻2028」？吳子嘉預言結局：非常支持
國民黨將於明年5月進行國民黨主席改選，台中市長盧秀燕被點名是人選之一，且外界也認為盧秀燕有望代表國民黨參選2028總統大選。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日表示，他了解的盧秀燕個性，認為盧秀燕不會參加2025的國民黨黨主席，「如果她參加了，就表示國民黨內部已經整合成功，就要讓盧秀燕選2028，這我會非常支持。」
記者王德蓉／綜合報導
吳子嘉5日在網路節目《董事長開講》表示，「我了解的盧秀燕個性，她不會來參加2025的國民黨黨主席，如果她參加了，就表示國民黨內部已經整合成功，就要讓盧秀燕選2028，這我會非常支持」，吳子嘉續指，若2025國民黨不是用協調方式選黨主席，是用拚的話，以盧秀燕做人溫和的個性，認為盧秀燕不會做這種得罪人的事。
吳子嘉表示，朱立倫若要國民黨搶2028的大位的話，可考慮將黨主席位置讓賢給盧秀燕，並請她拚2028，這是比較理想的做法。吳子嘉直言，「國民黨2028要贏的話，一個最重要的前提，明年的黨主席要負責選2028，黨才能集中火力，要挑戰現任總統的難度非常大，同時2025的黨主席，也要負責把2026的新北市選贏。」