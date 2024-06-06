陶晶瑩女兒畢業「第一感謝對象竟是TWICE」！感言曝光讓她超無奈
藝人陶晶瑩跟老公李李仁一起育有18歲女兒「荳荳」和15歲兒子「小龍」，她經常會透過社群跟粉絲們分享自己的生活點滴和家庭趣事。陶晶瑩近日為了參加女兒的畢業典禮，特地飛到美國，並在昨（5）日透過社群分享自己替愛女慶祝的影片，還曬出孩子的畢業紀念冊，其中陶晶瑩也發現，荳荳第一個感謝的人竟是偶像「TWICE」，讓她感到無奈又好笑。
記者洪生儒／綜合報導
陶晶瑩近日透過社群發文透露，因為在女兒畢業典禮上看到別人都有很多親朋好友歡呼助陣，有人還準備了花炮，但她只有扯著嗓子孤單的尖叫，心裡覺得相當過意不去，於是就在回台北後，找了飛碟電台的同事幫忙一起慶祝，還唱了一首「畢業快樂歌」送給女兒，算是給女兒一個彌補。
此外，陶晶瑩也曬出荳荳的畢業紀念冊，她在畢業紀念冊上放了很多家人的合照，還特別謝謝家人和媽媽。不過，值得注意的是，荳荳第一個感謝的對象竟然是偶像TWICE，讓陶晶瑩感到無奈又好笑。陶晶瑩也感嘆時光飛逝，認為女兒獨自在國外完成學業是一個不容易的旅程，「祝福所有畢業生，希望你們能展翅高飛、盡情地享受追尋夢想的快樂！」
其實，陶晶瑩的女兒荳荳是TWICE的鐵粉，她最喜歡的成員是來自台灣的子瑜，TWICE在美國辦演唱會時她也曾經去朝聖追星。沒想到，後來荳荳跟爸媽一起南下拜訪周子瑜父母開設的咖啡廳時，遇到周媽媽本人，兩家人因此變成朋友，陶晶瑩一家人去年到南韓旅遊，周子瑜還親自當他們的地陪，讓許多TWICE的粉絲都羨慕不已。