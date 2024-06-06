鴻海5月營收達5502億、創同期新高 將配息5.4元、除息日期曝光
受惠於人工智慧（AI）產品需求優於預期，帶動電子代工大廠鴻海5月營收達到新台幣5502億元，月增7.68%、年增22.06%，是歷年同期新高；累計前5個月營收為2.38兆元，年增1.73%，為歷年同期次高。不僅如此，鴻海也同步上調第二季的營運展望。此外，也預計配發5.4元的現金股利，將在今年7月2日進行除息。
記者陳郁柔／台北報導
鴻海昨日公布5月營收為新台幣5502億元，月增 7.68%、年增22.06%，是歷年同期新高。其中，「電腦終端產品類別」月對月強勁成長，主要是受惠於新產品（蘋果iPad系列）上市；而「雲端網路產品類別」則有顯著成長的表現，主要因為AI雲端產品拉貨動能增加；「元件及其他產品類別」及「消費智能產品類別」則約略持平，其中，消費智能產品的零組件出貨增加，但是非主要業務需求下降，使得元件及其他產品類別持平。
此外，鴻海今年累計前5月營收為新台幣2.38兆元，年增 1.73%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」強勁成長、「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則有略微衰退的表現。
展望第二季表現，鴻海表示，雖然屬於傳統淡季，主要產品進入新舊產品轉換期，原先預估2024年第二季營運展望將「呈現季增、年增」的表現，但因AI伺服器產品需求高於預期，目前第二季的能見度將有望優於先前預期。
不僅如此，鴻海也在5日宣布，每股預計配發5.4元的現金股利，創下1991年上市以來的新高，並且是連續5年達到5成以上的配發率，將在今年7月2日進行除息，預計總共會發出748.6億元的現金，以昨日收盤價175.5元來計算，殖利率會落在3%左右。而鴻海創辦人郭台銘預估將一口氣領到超過94億元的現金股利。此外，鴻海年度員工酬勞分派也預計發出82.6億元現金酬勞給員工。