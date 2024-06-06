基隆潮境公園山崩！交通部：1個月內盤查C級邊坡

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交通部說明，3日14:28於台2線70K處發生坍方雙向阻斷交通，坍方規模長度54公尺、高度41公尺、寬度14公尺，坍方量達12,000立方公尺。現場為潮境公園停車場，有10部車及2部機車被土石掩蓋受困(其中1部車疑似被坍方推至下邊坡)，2人輕傷後送基隆長庚醫院。
交通部表示，多位工程人員全力搶災，因現場岩體龐大裂解費時，且邊坡上方仍有巨岩掉落風險，後續視搶修情形增加機具能量，預計於6月11日上午可搶通供雙向通行。
針對初步檢討，交通部提到，公路局為防止該處邊坡再次滑動，預計上
邊坡再施作岩栓及噴凝土辦理後續復建工作，確保人員安全。
交通部也會加強邊坡滑動監測管理，短期將於1個月內運用經濟部地質調查及礦業管理中心發布之「山崩與地滑地質敏感區」圖資，辦理套疊台2線臨海C級邊坡，實施UAV建模與特別檢測，並將可能逆向坡崩塌位置及有差異侵蝕現象者，除邊坡等級提升至B級邊坡外，將納入優先關注邊坡以科技定期巡檢監測。
交通部指出，台2線臨海公路邊坡穩定，關鍵因素在於地質構造之節理位態，將於年底前委託專業機構運用地質圖，沿線調查研究先初篩出可能崩塌位置，再針對該位置以UAV建模，辦理細部調查評估，中、長期目標於115年底建立更完整北海岸公路邊坡管理與監測制度。另省道公路邊坡分級管理所有C級邊坡1個月內進行盤查滾動檢討，有疑慮者提升等級巡檢。