窒礙難行！行政院昨收國會改革法案函文 今正式提出覆議
行政院今（6）日舉行例行性院會，上午9時突新增議程，對於昨日收到國會改革法案函文，今日將討論包括《立法院職權行使法》部分條文、增訂《刑法》第5章之1章名及第141條之1條文，兩案之全部條文有窒礙難行之處，將依《憲法增修條文》規定提出覆議，並提出4點說明，強調經研議結果，認為法案違反民主原則、權力分立原則，以及違反法律明確性原則、正當法律程序及比例原則而侵害人民基本權利等窒礙難行之處，將呈請總統核可後，移請立法院覆議。
記者陳威叡／台北報導
對於國會改革法案，行政院今日上午9時突新增議程討論覆議，會後提出4點說明，首先立法院昨日函文，旨揭兩案修正條文分別依據民眾黨團等，以及立委傅崐萁等52人及翁曉玲等19人擬具之提案併案審議，經提報該院第11屆第1會期第 15 次會議討論決議「修正通過」，並已咨請總統公布。
其次，旨揭兩案全部條文，經研議結果，有違反民主原則、權力分立原則，以及違反法律明確性原則、正當法律程序及比例原則而侵害人民基本權利等窒礙難行之處。
第三，又依《憲法增修條文》規定，「行政院對於立法院決議之法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統之核可，於該決議案送達行政院10日內，移請立法院覆議。立法院對於行政院移請覆議案，應 於送達15日內作成決議。如為休會期間，立法院應於7日內自行集會，並於開議15日內作成決議。覆議案逾期未議決者，原決議失效。覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長應即接受該決議。」
最後立院表示，綜上，本次立法院決議通過修正，《立法院職權行使法》部分條文、增訂《刑法》第5章之1章名及第141條之1條文，經政院研議有窒礙難行之處，爰擬依《憲法增修條文》第3條第2項第2款規定，呈請總統核可後，移請立法院覆議。