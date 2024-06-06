歐陽娜娜畢業大解放！罕見曬泳裝照露美腿 粉絲嗨翻：美人魚上岸
藝人歐陽娜娜在今年5月從美國伯克利音樂學院正式畢業，脫離了學生的身分之後，她在近期也換了新髮色，吸引不少網友關注。而歐陽娜娜近來除了在外型上有所改變，她近日更在社群上曬出海灘泳裝照，罕見在鏡頭前大方展露火辣體態，引起大批網友朝聖與討論。
記者洪生儒／綜合報導
歐陽娜娜近日在微博上分享出遊的照片，從照片中可以看到，她身穿棕色無袖背心，搭配寬鬆的牛仔褲，到海邊之後，她大方的脫去牛仔褲，上半身依然穿著背心，露出纖細白皙的手臂，下半身則是只穿著一件黑色三角泳褲，筆直修長的美腿整個一覽無遺。歐陽娜娜在海灘上開心地享受陽光與海浪，沙灘上也充滿了她跟朋友還有小狗的腳印，開朗的笑容讓人感受到她心情相當放鬆愜意。
不少網友看到歐陽娜娜去海邊的照片後，都紛紛留言表示：「真的好美好漂亮好鬆弛啊」、「在海邊整個解放自我了嗎！難得看到娜娜穿泳裝」、「這腿看起來真香」、「娜娜的腿好長啊」、「好像美人魚上岸了！下一站要去哪裡玩」、「看到你的照片心情都好起來了」、「好可愛啊！娜娜好像什麼小動物」、「歐陽辣辣」、「好難得看到你這麼辣。」另外，也有網友發現歐陽娜娜在樹蔭下拍的那張照片有出現一顆大愛心，一系列的海邊照散發出小女人的味道，讓許多粉絲都讚嘆不已。