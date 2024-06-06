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「台版藍可兒」恐成懸案！母女搭電梯消失16年　丈夫修水塔摔死

▲彰化縣社頭鄉37歲的劉姓女子，在2008年1月份與丈夫張男發生爭執後，帶著4歲女兒離家，母女倆前往員林的財經大樓被監視器拍下最後身影後，便音訊全無，再也沒有踏出過大樓，過去16年至今成謎，被稱為「台灣版藍可兒」案。（示意圖／取自unsplash）
▲彰化縣社頭鄉37歲的劉姓女子，在2008年1月份與丈夫張男發生爭執後，帶著4歲女兒離家，母女倆前往員林的財經大樓被監視器拍下最後身影後，便音訊全無，再也沒有踏出過大樓，過去16年至今成謎，被稱為「台灣版藍可兒」案。（示意圖／取自unsplash）

記者孫唯容／綜合報導

彰化縣社頭鄉37歲的劉姓女子，在2008年1月份與丈夫張男發生爭執後，帶著4歲女兒離家，母女倆前往員林的財經大樓電梯被監視器拍下最後身影後，便音訊全無，再也沒有踏出過大樓，過去16年至今成謎，被稱為「台灣版藍可兒」案，日前本案重大關係人的張男也因意外身亡，讓案件留下難解謎團。

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2008年1月20日，劉女因丈夫張男會家暴，兩人當天發生爭吵後，劉女一氣之下帶著女兒離家失蹤，當晚張男向警方報案，深入追查後發現母女兩人騎機車前往員林市育英路財經大樓，並將機車停留在大樓前。

根據大樓監視器畫面，警方發現劉女動作不太尋常，當晚8時40分，劉女將機車停在大樓門口後沒有取下鑰匙，直接走進大樓，在8時47分時，劉女與女兒進入電梯，劉女先是將自己外套脫掉，再幫女兒脫下外套，後續還把身穿的拖鞋與兩件外套丟棄在電梯角落，隨後電梯直達11樓頂層，兩人走出電梯成為兩人最後的畫面，大樓其他監視器並未拍攝到母女搭電梯下樓，或從大樓離開，從此人間蒸發。

後續警方調閱上百支監視器，完全無法找到劉女攜女兒走出大樓的畫面，警方也查看大樓水塔等處，深怕婦人想不開爬進水塔，但最後並沒什麼發現，也曾逐一清查各戶住戶，不過完全沒有劉女蹤影，由於沒有證據顯示這對母女的蹤跡，該案僅能成為失縱案，警方無法以刑案對張男進行偵辦。

本案張姓丈夫成為重要關係人，不過面對自己太太與女兒失蹤，張男不僅不擔憂還天天買醉，面對警方的質疑，一副「我就是不知道」的樣子，讓警方無可奈兒，警方也曾懷疑，劉婦是為了躲避酗酒會家暴丈夫，進而故佈疑陣「搞失蹤」，但是清查健保卡及信用卡，多年來都沒有使用紀錄。

去年底，53歲張男因為在家中修理水塔，不慎跌落，頭部重創不治，此案重大關係人離世後，也讓這起懸案留下一團迷霧。

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