《慶餘年第二季》完結　古今交會「權謀喜劇」刷新熱度穩坐劇王

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《慶餘年》的世界觀是虛構的，時間軸連結了現代、古代與未來。21世紀，一位名叫張慶的大學生，透過寫科幻小說，試圖探究現代思想和古代文學，他筆下的故事正是《慶餘年》，某日他卻帶著現代記憶來到封建時期的古代，成為了「范閒」，乍看是穿越劇，但隨著劇情推演才發現，原來這個世界是經歷數次毀滅又重生、很久遠以後的未來地球。
《慶餘年》第一季聚焦在范閒的身世之謎和他闖蕩江湖的故事，而第二季無縫銜接第一季劇情，許多先前留下的謎團都逐步揭曉。該劇除了充滿陰謀詭計和激烈的武打場面外，還有浪漫動人的愛情故事，無論是親情、友情，還是愛情，豐富的元素都讓粉絲們津津樂道。
《慶餘年》第二季原版人馬幾乎全數回歸、加入更多新元素、新角色
《慶餘年》第二季的主要角色幾乎是原班人馬回歸，編劇依舊是王倦與貓膩，同樣的卡司陣容讓第二季的品質更有說服力，而第二季在情感描述上又更細膩，角色關係也越來越複雜，愛情、友情、家族間的矛盾，在第一季建立的基礎後於第二季再放大著墨。男主角張若昀多年後回歸「范閒」演技更加收放自如，角色個性也更加歷練世故，變得越來越成熟，在政治場合能巧妙應對、私人情感也能細膩掌控。
看點1：第一季結局「范閒」死在「言冰雲」刀下？第二季揭開謎團
在第一季最大的懸念，就是范閒出任北齊任務成功後，在回程路上遭到二皇子李承澤（劉端端 飾）用人質威脅，逼迫他加入自己陣營，沒想到當范閒準備抵抗時卻遭他要去接回的人質、鑒察院諜報網的前首領言冰雲（第一季肖戰 飾；第二季吳幸鍵 飾）背叛，當場被刺殺身亡。不過觀眾心裡有底身為主角的范閒不可能就此「領便當」，這必定為范閒的計策，因此在第二季，假死的「小范大人」如何捲土重來、返回京都是一大看點，范閒假死的原因也在第二季曝光，反轉再反轉的劇情《慶餘年》粉絲不可錯過。
看點2：第一季埋下的權謀、身世糾葛伏筆陸續明朗 皇族間的爾虞我詐白熱化
在第一季，二皇子李承澤（劉端端 飾）就已是范閒的敵人，第一季結尾二皇子更與長公主（李小冉 飾）聯手，勾結北齊錦衣衛走私貨品到北齊牟取暴利，范閒當時就與北齊小皇帝達成協議接手走私事業，斬斷二皇子金流以及揭露他所作所為，過程中二皇子派出身邊高手攔截反擊，兩人不斷鬥智。而在第二季，范閒與二皇子有更多鬥智橋段，不論是引進陷阱、假意下毒、揭發二皇子貪污等內幕都逐漸白熱化，如何對抗二皇子以及長公主等人的威逼與生死考驗，並實踐母親葉輕眉（顧語涵 飾）的理想，將成為第二季的看點之一。
看點3：老戲骨演員演技在線 范閒重複體會「眼見不公卻無能為力」的無奈
劇中南慶皇帝慶帝（陳道明 飾）、南慶鑒察院的院長陳萍萍（吳剛 飾）和戶部侍郎范建（高曙光 飾），三人是如范閒父親般存在的長輩，第一季最後范閒遭到刺殺，第二季死訊傳回京都時，慶帝震怒、陳萍萍和范建在殿前吵架的場景，全員演技在線讓網友大讚看得超過癮。
不過最讓人觸到心裡的橋段，莫過於小配角老金頭（王建國 飾），他是一名賣菜的底層小人物，因沒給宮裡負責採辦蔬菜的公公「孝敬金」，遭處處針對，欠下的銀錢多達五百兩，為了還債，老金頭的女兒自願賣身青樓，正直的范閒與夥伴王啓年湊了錢讓老金頭贖回女兒，還幫他拿到進入青樓的門帖，老金頭興奮的跟孩子一樣蹦蹦跳跳，豈料從青樓回來的他仍孤身一人，像失了魂一樣，原來五百兩只夠他見女兒兩個時辰，最後老金頭的結局更是淒涼，一段錐心刺骨的對話、小人物在社會上的無力與絕望惹哭一票網友，直呼「《慶》味回來了」！
《慶餘年》開播20天播放量超過22.5億次坐實「劇王」
《慶餘年》改編自同名小說，2019年播出第一季後大獲好評，今年5月播岀的第二季狂攬全網近4000則熱搜外，更以超過34000的斷層式熱度遙遙領先，拿下網路電視劇熱度值歷史最高紀錄，討論聲量持續席捲全球，「劇王」稱號實至名歸。若你也喜歡峰迴路轉、爾虞我詐，穿插無奈現實、人性百態，又不時會讓你噗哧一笑的劇情，《慶餘年》第一季與第二季鮮明的人物刻畫絕不會讓你失望。
此外，Disney+還有眾多不同類型的陸劇，由趙麗穎、林更新二搭合作的古裝仙俠劇《與鳳行》將於19日正式上線，兩人於2017年的《楚喬傳》有過合作，時隔7年「星玥CP」將再續前緣。值得一提的是，該劇更是趙麗穎首次擔任監製，致力再打造一齣爆款古裝劇。若陸劇追完，Disney+也擁有熱門韓劇、美劇等多元片單，就算《慶餘年》第二季完結了也不用擔心鬧劇荒。