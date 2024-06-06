《唐伯虎點秋香》53歲「冬香」凍齡長這樣！台灣女星曝火辣泳裝照
李力持執導的香港喜劇電影《唐伯虎點秋香》，由「星爺」周星馳、鞏俐、陳百祥主演，片中「華府4大婢女」又以鞏俐所飾演的「秋香」最受矚目，但其實演出「冬香」的台灣女星溫翠蘋，曾為環球中國小姐、世界環球小姐的她，當年外貌可是被狂讚超越鞏俐。溫翠蘋日前迎來53歲生日，曝光一張凍齡又火辣的比基尼照片，引起港台粉絲熱議，再挖出她過往精彩劇照。
記者黃雅琪／綜合報導
溫翠蘋日前歡慶53歲生日，在臉書曬出驚人辣照，並寫下：「今天是我永遠『28』的生日，謝謝這麼多朋友們的生日祝福！很多人可能都覺得我退休了，但『退休』2字真的不在我的人生規劃和字典裡哦！」直言年齡只是一個數字而已，她還在追求夢想、享受舞台。照片中溫翠蘋身穿綠色比基尼，展現出結實線條、超狂腹肌，整個人保養相當好。
其實在《唐伯虎點秋香》之前，溫翠蘋還與成龍、王祖賢、後藤久美子、邱淑貞演過另一部港片《城市獵人》，片中溫翠蘋扮演芽子（邱淑貞飾演）的助手，為了掩護芽子的身分而和她一起登上，正在舉辦慈善活動的豪華郵輪「富貴丸」，想趁機吊一個金龜婿。溫翠蘋穿著黑色露肩小可愛，展現出傲人上圍，成為電影一大亮點。