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條紋軍團無人能擋！Judge久違三壘安助陣　洋基9：5退雙城收7連勝

▲MLB今(6)日紐約洋基在主場續戰明尼蘇達雙城，洋基隊長「法官」Aaron Judge此戰雖然沒有開轟，不過卻敲出個人久違的三壘安打，終場就率領洋基以9：5擊敗雙城，喜迎7連勝。（圖／美聯社／達志影像）
▲MLB今(6)日紐約洋基在主場續戰明尼蘇達雙城，洋基隊長「法官」Aaron Judge此戰雖然沒有開轟，不過卻敲出個人久違的三壘安打，終場就率領洋基以9：5擊敗雙城，喜迎7連勝。（圖／美聯社／達志影像）

記者陳品翔/綜合報導

MLB美國職棒紐約洋基今（6）日在主場續戰明尼蘇達雙城，條紋軍團隊長「法官」Aaron Judge此戰雖然沒有開轟，不過卻敲出個人睽違5年的三壘安打，單場進帳5分打點，洋基並靠著明星左投Carlos Rodon繳出6局9K失2分的優質先發，終場就以9：5擊敗雙城，喜迎近期一波7連勝。

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洋基首局就進帳4分　Judge第5局敲久違三壘安打

洋基此戰推派明星左投Carlos Rodon先發，至於雙城則派出28歲右投Chris Paddack迎戰。洋基開賽不久就有攻勢，首局團隊共敲出5支安打，單局進帳4分，1局打完就取得4：0的領先。

洋基5局下半攻勢再起，Aaron Judge在滿壘情況之下上場打擊，他一棒敲出左外野清壘的三壘安打，一口氣灌進3分打點，根據數據顯示，這是Judge相隔5年後再度敲出三壘安打，洋基該局再進帳4分，5局打完就取得8：0的大幅領先，也奠定此戰勝基。

雙城後半段苦命追趕　但原先落後分數太多

雙城在6局上展開反擊，靠著一壘手Carlos Santana右外野的陽春彈追回一分，之後再靠著Carlos Correa的高飛犧牲打追回第2分。6局下洋基靠著Aaron Judge在滿壘選到保送，擠回本場比賽第9分。

雙城7局上攻勢再起，包括Royce Lewis的左外野陽春砲在內再追2分，第8局團隊再添1分，但洋基原先領先分數已夠多，終場就以9：5贏球，喜迎7連勝，同時也賞給雙城2連敗

洋基明星左投Carlos Rodon此戰主投6局，被敲出3支安打失2分，另送出9次三振，繳出優質先發，也順利收下個人本季第8勝。賽後根據美媒統計，這是洋基先發投手群本季第63場至少投滿4局的比賽，追平隊史在2012年6月30至9月8日所寫下的最長紀錄。


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