揭《女人我最大》長紅21年內幕！藍心湄藉此奠定「藍教主」地位

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事實上，《女人我最大》2003年剛開播時，由藍心湄與九孔共同主持，是單純的談話性節目，初期收視表現並不突出，播出1年多後，收視率與主題發想都遭遇瓶頸。製作人宋詩筠曾透露，「這個製作團隊一直都是女生居多，也都是一群愛漂亮的女生，就覺得這些事情（美容資訊），我們其實也充滿了疑問，為什麼不把它做成一個節目單元試試看？反正也沒人做過。」讓《女人我最大》從當時諸多談話性、模仿秀節目中脫穎而出，創造出嶄新形態的節目。
藍心湄身家上看15億 是演藝圈名副其實的富婆
藍心湄入行40年，影視歌三棲，58歲仍活躍幕前，除了主持節目《女人我最大》之外，偶爾也會加入戲劇演出。除了演藝本業之外，她還斜槓餐飲副業，據估身家上看新台幣15億元。
藍心湄1991年和舒淇、陶晶瑩等人投資川菜館Kiki，全盛時期全台有9家分店，年營業額估約1億元台幣。她還曾和好友任賢齊、呂良偉等股東拿下愛迪達（adidas）大中華區代理權，2009年結束代理，以兩倍獲利出場，坐穩演藝圈富婆。
《女人我最大》中樂於挑戰新造型 奠定「藍教主」地位
藍心湄主持時尚節目《女人我最大》至今21年，是TVBS招牌節目，2023年8月錄製超過5000集，打破台灣電視史紀錄，雖然屢傳她有意出走，都被她反駁傳言。藍心湄出道以來打扮時髦前衛，也因這節目引領台灣流行風潮，她非常樂意接受許多挑戰，也樂於接收美容或是造型等各種新奇新知，她說：「就像每天上班的路都走10幾年了，可是我可能突然開發了新的路線，我想走看看...就是讓自己從內心到外表，都願意挑戰新的嘗試，我覺得那都是美！」奠定她時尚「藍教主」地位。