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台股再創新高漲快500點！立委憂過熱引泡沬　央行總裁：居高思危

▲台股今（6）日早盤飆漲快500點，立委擔憂過熱引發泡沬，中央銀行總裁楊金龍要大家「居高思危」。（圖／資料照，記者顏真真攝）
▲台股今（6）日早盤飆漲快500點，立委擔憂過熱引發泡沬，中央銀行總裁楊金龍要大家「居高思危」。（圖／資料照，記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

台股氣勢如虹，今（6）日早盤大漲快500點，盤中衝上21967點，再創歷史新高紀錄，也引發立委關注台股是否過熱？對此，中央銀行總裁楊金龍表示，要判斷過不過熱有時是很難的，因此，他不敢說，但從歷史數據來看，台股是歷史新高，他提醒要「居高思危」。

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楊金龍今日赴立法院財委會備詢，由於台股盤中再創高，國民黨立委賴士葆質詢台股是否過熱？央行先前有提到要關注ETF相關風險，央行是否有相關對策？楊金龍則表示，若股市過熱，也許就會做correction（修正），股市與匯市都是全球連動，台股現在之所以Bullish（多頭），主要是美國也是這樣，全球也是這樣，全球股市都在漲。

賴士葆進一步追問台股現在是否過熱？楊金龍說，判斷股市過不過熱有時是很難的，他也不敢說，也因為大宣擔心過熱後就出現泡沫，市場會進行修正，主管機關特別是金管會都會提醒市場要「居高思危」。若以歷史數據來看，台股是歷史新高，但不只台股，日本、美國、歐洲的股市也都創歷史新高。

至於市場有一種說法，今年11月美國大選前，全球金融市場都會繼續好？對此，楊金龍表示，對於金融市場只能「密切關注它」，但不必要進行公開的預測。

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