國會改革法案提出覆議！卓榮泰：絕非升高朝野對立衝突
立法院藍白聯手通過國會改革法案，相關函文昨日也送達院會，行政院今（6）日正式宣布提出覆議案，對此院長卓榮泰在院會中裁示，政院作為國家最高行政機關，必須依法行政，也有責任捍衛憲政秩序、守護人民的基本權利，也強調本次提出覆議目的，絕不是要升高朝野的對立與衝突，而是希望透過憲政運作的過程，請立院藉由再次審視法案的內容，找出符合《憲法》與國家利益的最大共識。
記者陳威叡／台北報導
針對國會改革法案提出覆議，卓榮泰於院會裁示，本案經研議後，有違反《憲法》、民主程序、法律正當程序、侵害人權之虞，包括「審議程序違反民主原則；要求總統國情報告常態化以及備詢違反《憲法》；立法院質詢權、調查權以及聽證的行使違反權力分立原則以及侵害人民基本權利；人事同意權的行使也可能影響憲法與法定機關職權的行使；藐視國會罪的規定違反法律明確性原則、比例原則以及正當法律程序」等窒礙難行之處，依《憲法增修條文》第3條第2項第2款規定辦理。
卓榮泰說，行政院作為國家最高行政機關，必須依法行政，也有責任捍衛憲政秩序、守護人民的基本權利。民主政治應經由討論與溝通的過程來建立共識，本次提出覆議的目的，絕不是要升高朝野的對立與衝突，而是希望透過憲政運作的過程，請立法院藉由再次審視法案的內容，找出符合《憲法》與國家利益的最大共識。