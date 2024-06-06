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「苦行僧」直播帶貨釀死！粉絲中暑身亡　越南網路炒作成活佛在世

▲越南一名男子身穿拼布接成的袈裟步行上千公里，以「苦行僧」形象示人，有粉絲尾隨後中暑身亡或昏倒。（圖／翻攝自X）
▲越南一名男子身穿拼布接成的袈裟步行上千公里，以「苦行僧」形象示人，有粉絲尾隨後中暑身亡或昏倒。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

越南一名男子身穿拼布接成的袈裟步行上千公里，以「苦行僧」形象示人，並有人會將他的旅途在社群平台上直播，趁機販售相關週邊商品或袈裟賺錢。原本他只有一個人行走，爆紅後吸引108條好漢尾隨步行，而且所到之處都造成民眾圍觀。近幾日有粉絲尾隨後中暑身亡或昏倒，讓越南政府展開調查。

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據悉，這名以「苦行僧」形象爆紅的男子自稱釋明慧（Thich Minh Tue），1個多月前開始穿著用拼布做成的袈裟從南部慶和省（Khanh Hoa）徒步1500多公里抵達北部的河江省（Ha Giang）再折返，在眾多網紅或自媒體的直播之下紅遍全國。

然而越南佛教教會治事委員會副主席兼秘書長釋德善（Thich Duc Thien）出面表示，釋明慧並非佛教僧侶，不屬於越南佛教教會的任何寺廟或宗教機構，他的真實姓名是43歲的黎英秀（Le Anh Tu），家鄉在越南中部的河靜省（Ha Tinh）。

不過這名根本不是佛教徒的男子因網路炒作而爆紅，眾人直播同時配上煽動的標題與字句，暱稱釋明慧為「和尚」或「僧人」，將他在烈日下步行化緣的形象包裝成宛如「活佛在世」來刺激流量，以便趁機向網友兜售真人公仔與同款袈裟。

▲越南一名男子身穿拼布接成的袈裟步行上千公里，以「苦行僧」形象示人，有粉絲尾隨後中暑身亡或昏倒。（圖／翻攝自X）
▲越南佛教教會治事委員會出面指出，釋明慧並非佛教僧侶，不屬於越南佛教教會的任何寺廟或宗教機構。（圖／翻攝自X）
越南5、6月迎來夏季熱浪，5月30日釋明慧中午走到廣治省（Quang Tri）時，約30名男子沒戴帽子跟著他在攝氏36度的高溫下步行，隊伍中一名47歲的男子突然昏倒，送醫後身亡；6月2日又有兩名婦女中暑暈厥。

由於造成命案和傷患，越南政府在3日派出宗教委員會官員前往順化市（Hue）和釋明慧交涉，「釋明慧認識到公民的意識與責任，自願停止步行化緣」。當時在前方等著釋明慧到來的信徒仍有上百名，見不到人後才一哄而散。

釋明慧在越南人氣很高，過去時長導致交通大亂又塞車，警察開始上街維持交通秩序與治安。警察的勸說行為更引來民眾不滿，粉絲認為警察找藉口干預宗教與信仰自由，卻不曉得釋明慧根本不是佛教僧侶，也不隸屬於任何宗教機構。


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