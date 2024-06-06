「苦行僧」直播帶貨釀死！粉絲中暑身亡　越南網路炒作成活佛在世

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然而越南佛教教會治事委員會副主席兼秘書長釋德善（Thich Duc Thien）出面表示，釋明慧並非佛教僧侶，不屬於越南佛教教會的任何寺廟或宗教機構，他的真實姓名是43歲的黎英秀（Le Anh Tu），家鄉在越南中部的河靜省（Ha Tinh）。
不過這名根本不是佛教徒的男子因網路炒作而爆紅，眾人直播同時配上煽動的標題與字句，暱稱釋明慧為「和尚」或「僧人」，將他在烈日下步行化緣的形象包裝成宛如「活佛在世」來刺激流量，以便趁機向網友兜售真人公仔與同款袈裟。
越南5、6月迎來夏季熱浪，5月30日釋明慧中午走到廣治省（Quang Tri）時，約30名男子沒戴帽子跟著他在攝氏36度的高溫下步行，隊伍中一名47歲的男子突然昏倒，送醫後身亡；6月2日又有兩名婦女中暑暈厥。
由於造成命案和傷患，越南政府在3日派出宗教委員會官員前往順化市（Hue）和釋明慧交涉，「釋明慧認識到公民的意識與責任，自願停止步行化緣」。當時在前方等著釋明慧到來的信徒仍有上百名，見不到人後才一哄而散。
釋明慧在越南人氣很高，過去時長導致交通大亂又塞車，警察開始上街維持交通秩序與治安。警察的勸說行為更引來民眾不滿，粉絲認為警察找藉口干預宗教與信仰自由，卻不曉得釋明慧根本不是佛教僧侶，也不隸屬於任何宗教機構。