全球首例！墨西哥5旬男染H5N2禽流感亡 疾管署提升旅遊疫情警示
世界衛生組織（WHO）今（6）日公告，墨西哥一名59歲患者，感染H5N2禽流感變異株死亡病例，成全球首例人類，對此，疾病管制署已緊急將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至「第一級：注意(Watch)」，提醒前往旅遊民眾留意，不過，副署長曾淑慧也表示，WHO評估，H5系列病毒尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低，惟須密切監測。
記者林莞茜／綜合報導
綜合外媒報導，墨西哥出現全球首例人類感染H5N2禽流感死亡個案，世界衛生組織公布墨西哥5月23日新增通報1例人類感染H5N2病例，為59歲男性攤販，具慢性病史，4月17日發病，出現發燒、噁心、腹瀉及呼吸困難等症狀，4月24日住院採檢，4月25日死亡，5月8日及5月20日複驗確診為H5N2，病患無禽鳥接觸史，接觸者均未發病或採檢為陰性。
墨西哥衛生部也發表聲明，指出經疫調，所有曾與該名男子接觸的人的H5N2檢測結果均為陰性，且並無證據顯示是來自人傳人、而他原本也已有嚴重健康狀況。
曾淑慧表示，本案為全球首例H5N2人類感染病例，且為全球首例H5N2人類感染死亡病例，WHO評估，H5系列病毒尚未具人際傳播能力，依現有資訊，一般人風險仍低，惟須密切監測，疾管署已於5月31日掌握相關資訊，並在6月3日將墨西哥旅遊疫情建議等級提升至第一級：注意(Watch)。如果民眾前往旅遊，遵守當地的一般預防措施包括手部衛生和呼吸道禮節等，民眾返國後如有不適或相關症狀，應儘速就醫並主動告知醫師旅遊史及接觸史。