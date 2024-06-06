案情逆轉！8千元「海馬藥酒」不是塑膠 中藥公會解剖：全是真貨
近日苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅爆料指出，最近清空一瓶浸泡10多年的「海馬補藥酒」，將中藥材全數倒出，發現裡面有高價的海馬、海龍、蛤蚧等藥材，但認為泡了10多年沒爛也扯不斷，甚至拿打火機燒還有股塑膠臭味，懷疑買到塑膠製品的假貨。整起事件引起引發中藥公會重視。不料，案情大翻轉，經查認定為「真貨」。
記者周淑萍/綜合報導
苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅日前為了整理家中瓶罐，將一瓶泡了超過10年的「海馬補藥酒」倒出，當中發現了有高單價的中藥材，像是海馬、海龍、蛤蚧等，過程中劉雪梅卻驚覺浸泡超過10年，藥材卻都沒腐爛，使用打火機還飄出塑膠臭味，心中不免生疑，認為自己可能是假貨，甚至有中藥行根據手機拍攝照片初步檢視，也以為是假貨。
劉雪梅受訪時曾公開表示，藥酒內的中藥材是10多年前在台中港附近攤商購買。根據《中央社》報導，該起事件引發重視，苗栗縣中藥商業同業公會理事長林朝海、大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤會同中藥貿易商，專程前往釐清藥材真偽。
中藥公會除檢視藥材外觀，現場也直接「解剖」，剪開海馬、海龍，仔細查看內部組織後，認定全是真貨，並非塑膠製品，讓案情大翻轉。林朝海指出，蛤蚧的皮本身即具有韌性，上頭有鱗片痕跡，海馬、海龍從中段腹部剪開後，內部有自然孔洞構造因此判定「不會是假的」。
林朝海補充，海馬、海龍浸泡過酒之後，的確會比較Q韌，單從外觀可能難以判斷，但剪開來看，就會見真章，如為塑膠製有灌填充物就會呈現實心狀。張瑞坤解釋，一般民眾不熟悉中藥材，容易產生誤會，建議到合法中藥行購買，勿在路邊攤，避免疑慮。
針對整起烏龍爆料，劉雪梅原本打算將所剩藥酒全都倒掉，得知是誤會一場，心情輕鬆許多，還說好險沒倒掉，可以放心繼續喝，同時也表示日後也會多注意，並會向合格中藥商購買藥材。