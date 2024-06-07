釋憲「聲」冤 3／捲機車強盜案「欲加之罪何患無辭」　26年獲平反

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1997年5月18日晚間九時許，王瑞豐被控涉及一起機車強盜案。被搶的洪姓婦人根據車牌報案，於是員警循線找到王瑞豐與陳姓友人，結果警方僅憑被害人的說詞，便將二人分別移送。王瑞豐的朋友是普通民眾，在一般法院審理後，因為罪證不足，2003年獲無罪定讞；但王瑞豐因為是職業軍人，由軍檢偵辦，沒想到判決竟有天壤之別，他最後遭軍事法院判處有期徒刑五年。
軍法亂判「你們會有報應」 女友信為他打氣
「你們這樣亂判會有報應，絕對會下地獄！」執行報到的那一刻，王瑞豐當時崩潰對著法庭飆罵，好在服刑期間有女友（現為王瑞豐妻子）來信作為安慰。「判刑後我心灰意冷地跟女友提了分手，沒想到她跟她爸爸不但沒責備我，還協助我去監察院陳情，並找律師再次提起上訴。」王瑞豐的妻子現在想起來還是氣憤地說：「有點法律常識的人都應該知道這件事情很荒謬，荒謬到軍法還判他有罪，就更荒謬！」
坐牢期間王瑞豐妻子不離不棄，時常寫信給他加油打氣。翻著保存完整的信件，王瑞豐說監所規定只有家屬可以書信往來，妻子便用弟弟的名義每週寫兩封信為他加油打氣。「後來監所戒護士大概猜得出寫那些信的不是所謂的弟弟，但也不為難，就這樣書信往來直到假釋出獄的那天。」
被害人說法記憶不一 指認也有瑕疵
前時代力量立委邱顯智，2003年至2005年在國防部台南軍事監獄擔任預官，便開始關注王瑞豐案。他為《NOWnews今日新聞》採訪團隊整理此案爭點，包括警方並未在王瑞豐、陳俊龍二人身上或住處搜到贓物，加上被害人的證述不一、記憶不確實，員警讓被害人指證嫌犯的過程也出現重大瑕疵。
邱顯智回憶：「一坐下來，他第一句話跟我講說，怎麼這麼扯！」王瑞豐看到邱顯智便知道他與別人不同，儘管各級長官前來關心，但通常沒有下文與實質幫助。「他是一個會傾聽且過程中給予關心的人，也因為他的經常約談，讓我在監所那段日子比較好過些，監所受刑人幹部也比較不會刁難我。」
關2年假釋出獄冤屈仍在 大法官釋憲助再審
邱顯智推測，國防部大概也知道自己判錯，但要開啟再審絕無僅有，在面子掛不住的情況下，只能加快王瑞豐的假釋速度，於是在2004年10月，獲准王瑞豐的假釋。
當時王瑞豐出獄，冤屈尚未平反，這個案子也在邱顯智心中縈繞。2011年邱顯智從德國留學返台，聯絡王瑞豐，為他申請大法官釋憲拚再審。去（2023）年5月，憲法法庭終於判王瑞豐案得向高雄高分院聲請再審。今（2024）年3月高雄高分院終於判王瑞豐無罪，還他清白。
談到對司法是否還有信心？王瑞豐語帶保留。「法官能定人生死，對每一個判決就應更慎重，一個錯誤的判決傷害的不只是當事人，而是整個家庭。」王瑞豐妻子則認為，台灣的再審制度要變革，「更何況20幾年前的案子，很多證據都不夠嚴謹。」
讓恐龍法官消失、司法零誤判，剛上路的國民法官或再審制，能成為民眾的救星嗎？或許完美的司法制度不存在，但至少不能讓冤獄再發生。