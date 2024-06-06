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LOL／PCS夏季賽開打！「賽程、賽制、戰隊」懶人包　統神有望回歸

▲LOL《英雄聯盟》電競太平洋賽區（PCS）宣布，2024夏季賽將在週六（6/8）揭開序幕行。（圖／PCS提供）
▲LOL《英雄聯盟》電競太平洋賽區（PCS）宣布，2024夏季賽將在週六（6/8）揭開序幕行。（圖／PCS提供）

記者張志浩／綜合報導

LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽將在週六（6/8）揭開序幕，夏季賽冠軍隊伍將代表 PCS 參與一年一度的世界大賽，本屆 PCS 例行賽在 BYG 解散後縮減為7支隊伍，除了 PSG 外，各隊陣容也都有變化，季後賽則同樣會併入大洋洲 LCO 與日本 LJL 賽區舉行，而亞洲統神「張嘉航」雖然因失言遭禁賽，但也有望以選手身份回歸戰場！

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🟡LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 賽程

LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽於6月8日展開，首日就有6支隊伍出戰，分別為「HPS vs JT」、「WP vs FAK」、「CFO vs DCG」，例行賽大多在六日進行，將一路進行至7月28日結束。

▲LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽6月賽程。（圖／PCS 官方提供）
▲LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽6月賽程。（圖／PCS 官方提供）
▲LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽7月賽程。（圖／PCS 官方提供）
▲LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽7月賽程。（圖／PCS 官方提供）
🟡LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 賽制

LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽，例行賽分為兩大階段，第一階段「單循環」，每次戰隊交手將進行3戰2勝的 BO3，選邊權和春季賽相同，以「單挑賽」決定。

第一階段結束後，7支戰隊將以戰績分為「前三後四」的「領先組」和「突圍組」，第二階進行「雙循環賽程」，後四名突圍組為單循環賽程，藉此決定季後賽的晉級資格和種子排序。

最終例行賽前6名隊伍，將與 LJL 的前3種子和 LCO 前2名種子進行季後賽；季後賽採雙敗淘汰制，第一輪除了敗部的晉級決定之外，每場都是 BO3，第二輪開始都是5戰3勝的 BO5，最終決定冠軍。

▲LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽7支參賽隊伍。（圖／PCS 官方提供）
▲LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽7支參賽隊伍。（圖／PCS 官方提供）
LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 參賽隊伍

📍PSG Talon（PSG）
📍CTBC Flying Oyster（CFO）
📍DeepCross Gaming（DCG）
📍Frank Esports（FAK）
📍HELL PIGS（HPS）
📍J Team（JT）
📍West Point PH（WP）

🟡LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 隊伍出戰名單

📍PSG：Azhi、Junjia、HongSuo、Maple、Betty、Woody

📍CFO：Driver、Rest、Karsa、Gori、Shunn、SwordArt

📍DCG：Taco、665、Cryscata、Feng、Tide、Orca

📍FAK：1Jiang、Gemini、JimieN、Pretender、Wako、Kaiwing

📍HPS：GuanGuan、Abyss、NuL1、Cheng9、Kerry、Godtone

📍JT：Likai、Lauva、Minji、ChiCh1、Enso、Yursan

📍WP：Relhia、RYue、RenYe、1116、Lilv、Cha9

▲FAK夏季賽的下路將由Wako代表上陣。（圖／PCS 官方提供）
▲FAK夏季賽的下路將由Wako代表上陣。（圖／PCS 官方提供）
🟡LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 直播

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