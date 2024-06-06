LOL／PCS夏季賽開打！「賽程、賽制、戰隊」懶人包　統神有望回歸

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LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽於6月8日展開，首日就有6支隊伍出戰，分別為「HPS vs JT」、「WP vs FAK」、「CFO vs DCG」，例行賽大多在六日進行，將一路進行至7月28日結束。
🟡LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 賽制
LOL《英雄聯盟》太平洋賽區 PCS 2024夏季賽，例行賽分為兩大階段，第一階段「單循環」，每次戰隊交手將進行3戰2勝的 BO3，選邊權和春季賽相同，以「單挑賽」決定。
第一階段結束後，7支戰隊將以戰績分為「前三後四」的「領先組」和「突圍組」，第二階進行「雙循環賽程」，後四名突圍組為單循環賽程，藉此決定季後賽的晉級資格和種子排序。
最終例行賽前6名隊伍，將與 LJL 的前3種子和 LCO 前2名種子進行季後賽；季後賽採雙敗淘汰制，第一輪除了敗部的晉級決定之外，每場都是 BO3，第二輪開始都是5戰3勝的 BO5，最終決定冠軍。
LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 參賽隊伍
📍PSG Talon（PSG）
📍CTBC Flying Oyster（CFO）
📍DeepCross Gaming（DCG）
📍Frank Esports（FAK）
📍HELL PIGS（HPS）
📍J Team（JT）
📍West Point PH（WP）
🟡LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 隊伍出戰名單
📍PSG：Azhi、Junjia、HongSuo、Maple、Betty、Woody
📍CFO：Driver、Rest、Karsa、Gori、Shunn、SwordArt
📍DCG：Taco、665、Cryscata、Feng、Tide、Orca
📍FAK：1Jiang、Gemini、JimieN、Pretender、Wako、Kaiwing
📍HPS：GuanGuan、Abyss、NuL1、Cheng9、Kerry、Godtone
📍JT：Likai、Lauva、Minji、ChiCh1、Enso、Yursan
📍WP：Relhia、RYue、RenYe、1116、Lilv、Cha9
🟡LOL《英雄聯盟》夏季賽 PCS 直播
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