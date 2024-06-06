李四川喊「比所有人更熟新北」！蔣萬安：要相信萬安緊抱力量
2026選戰藍營由誰出戰新北市長，引發外界關注，被多次點名的台北市副市長李四川，昨日再問到是否會選新北市長時，脫口說出「我應該比所有的人更熟悉新北市」。不過，他也馬上自嘲說「又鬆口了，還早啦，要選我會告訴你」。對此，台北市長蔣萬安今日表示，李四川昨日也特別跟他說，下一次要視察下水道也要跟他一起，「所以你們一定要相信萬安緊抱的力量跟魅力。」
記者呂炯昌／台北報導
李四川與蔣萬安昨日赴內湖區視察雨水下水道系統維護作業，媒體問2026真的不會參選新北市長、會不會去新北市換個身分看下水道？李四川笑說「怎麼又在談2026啦！那麼久的事情。」當被問及，對於外界解讀侯友宜「排川」？他則說，台灣是民主的社會，沒有這半點的事，國民黨主席朱立倫當時也是從桃園來，沒待過台北市、新北市，「按照他的說法，我應該比所有的人更熟悉新北市，不相信嗎？我做過局長、副縣長，從台北縣做到新北市！」不過，他也馬上自嘲說「又鬆口了，還早啦，要選我會告訴你」
蔣萬安今日出席「113年臺北市勞動安全獎頒獎暨表揚活動」，會前受訪媒體詢問李四川又被點名選新北？蔣萬安說，昨天跟李四川一起去視察雨水下水道，李四川也特別跟他說，「下一次要視察下水道也要跟我一起，所以你們一定要相信萬安緊抱的力量跟魅力。」
媒體又問建國中學將校內蔣中正銅像扮裝成嘻哈風，認為是歷年裡看到最驚豔的一次嗎?蔣萬安說，他覺得非常有創意，我這就是建中精神，學弟們非常有創意，歷年看到他們有裝扮成聖誕老人，有裝扮成《創．光速戰記》中的機甲戰士，還有面具等等，這一次他看到相關的報導小學弟他們要像義大利的藝術家comedian，希望呈現出來幽默反叛的精神，他覺得非常有創意，他希望能夠持續發揮這樣的創意，然後展現出建中學生這樣的精神。