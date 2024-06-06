提案廢考監將見「3有趣畫面」！白委轟綠打假球：看你怎麼捍衛
民眾黨立委張啟楷今（6）日在《NOWnews今日新聞》自製的網路節目《鄉民大學問》表示，民進黨現在嘴巴講說要廢考監，等到真的要表決的時候，就會看到3個有趣的畫面，批民進黨知道提修憲案門檻不會過，所以現在才一直用嘴巴講，「現在是民進黨的監察院，他怎麼可能廢掉。」
記者王德蓉／綜合報導
張啟楷表示，要給大家3個有趣的畫面，過一陣子就會看到了，第一個、民眾黨提案要求廢掉監察院，因為修憲門檻包括要至少85位立委出席，現在國民黨、民眾黨加上2位無黨籍立委，一共62位，光這樣是過不了的，屆時就會看到當天要表決時，民進黨立委都跑到廁所去了，不會出席，「他嘴巴講得一副要廢掉監察院，實際上大家就會看到這樣的笑話。」
張啟楷續指，第二、連監察院長陳菊、民進黨立委陳亭妃都出來喊支持廢監察院了，現在會看到的好笑畫面，就是民進黨團總召柯建銘一直在打他們巴掌，自己人打自己人。第三個畫面，下個立法院會期要開始審預算，監察院沒有廢掉、沒有功能、變遮羞布，一年還要用10億的預算，「那我們就把預算凍結，砍掉一部份。民進黨不是說要把它（監察院）廢掉嗎？正常應該把錢砍掉啊，屆時就看民進黨怎麼捍衛這筆預算。」