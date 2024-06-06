看好美股在夏天「開派對」！高盛報喜：7月將有資金潮湧入
由於市場憧憬美國聯準會（Fed）將於今年稍晚降息，加上輝達（Nvidia）帶領主要科技股走高，美股主要指數5日收盤勁揚，標普、那指再創歷史新高。對此，高盛集團（Goldman Sachs）最新報告表示，今年7月將會有大量資金湧入股市，助攻漲勢，讓美股開啟「夏日派對」行情。
記者倪浩軒/綜合報導
高盛全球市場部門執行董事兼策略分析師魯伯納（Scott Rubner）在最新報告中表示，來自被動型股票配置的資金將於7月初進入股市，並將持續帶動整個初夏的漲勢。
魯伯納用「資金牆」來形容這種季節性趨勢，根據過往歷史，7月上半月往往是一年中股市表現最好的兩個禮拜，被動股票配置的資金加上散戶大舉擁入，帶動股市強勁上漲。根據魯伯納估計，今年7月將會有260億美元規模的新資本投入美股。
從之前紀錄來看，標普500指數已經連續9年在7月上漲，平均漲幅3.7％。那斯達克100指數更是連續16年在7月上漲，平均漲幅4.6％。不過歷史也顯示，在7月17日以後「夏日派對」行情便會結束，漲勢逐漸消退。
※【NOWnews 今日新聞
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