掃蕩黑幫！竹聯幫神武堂會長糾眾逞凶　隨身帶「2槍」夢中慘遭逮

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警方調查，現年26歲的黃姓嫌犯，黃嫌現為竹聯幫神武堂風麒會會長，平日混跡大台北地區，除招募未成年少年加入幫派外，只要有人對幫派或成員有口角糾紛，立即率眾前往鬥毆，甚至有成員想要脫離幫派、不守幫規也會遭棍棒伺候。
警方指出，112年8月間，幫派成員廖姓少年向黃嫌表示，自己在網路上被嗆聲，黃嫌氣憤之下糾眾前往談判、鬥毆，還有另名林姓少年去年在網路聊天因故與幫派成員發生網戰，進而互嗆輸贏，黃嫌為討回顏面，在去年9月間即率眾多人持開山刀等凶器於板橋民生路三段埋伏圍毆林姓少年。
後續新北市刑大鎖定黃姓會長涉嫌重大，在今年3月間，在檢方指揮下，警方兵分多路搜索，黃嫌在睡夢中狼狽遭逮；經警方調查，黃嫌預感到自己可能會遭到逮捕，早就在堂口放置兩把槍，以便在必要時與警方展開火拼。然而，在警方強勢的攻堅下，黃嫌根本沒有機會使用武器就被制服。
警詢後，黃嫌等人遭依組織、槍砲、殺人未遂等罪移送新北地檢署偵辦，複訊後遭裁定聲押獲准。
新北市警局指出，為維護轄區治安，將澈底打擊幫派組織並遏止幫派招募、吸收少年利用其從事不法犯罪行為，秉持「幫派零容忍」之執法態度，另六月係學校畢典及暑期到來，警局亦利用學校各項會典宣導學生｢勇敢向黑道說不｣及識詐宣導，並也呼籲，民眾若有遭不法集團恐嚇或暴力脅迫，應勇於出面報案或撥打「110」向最近之分局、派出所報案。