張學友《海關》身分不藏了！率謝霆鋒「帥氣登巡邏船」發號施令
香港警罪動作鉅獻《海關戰線》由《拆彈專家》系列導演邱禮濤執導，歌神張學友暌違8年重返大銀幕，搭檔人氣男神謝霆鋒、金馬影后林嘉欣、香港金像獎影后劉雅瑟及金馬影帝吳鎮宇等超強卡司共同演出。謝霆鋒擔任動作指導，劇組特別前往海關基地、登上巡邏船實景拍攝，力求逼真感。
記者黃雅琪／綜合報導
《海關戰線》為了追求畫面更具有真實感，劇組特別協商借到海關基地進行拍攝，更安排扮演海關人員的張學友、謝霆鋒、衛詩雅、關智斌等人都登上巡邏船、出海巡邏，眾人首度登上真正的巡邏船都興緻高昂！但為了專業演出海關模樣，上船前努力練習各種海關術語，讓演出更為貼近真正的海關人員。
張學友進入駕駛艙，拿起望遠鏡、發號施令，頗有長官氣勢！而謝霆鋒則是努力學習熟悉面前的操控桿，展現專業的開船架式。謝霆鋒表示，真的到海關基地拍攝，突然有種很莊重的感受：「登上船時更有種責任感由然而生，和在攝影棚搭景的感受完全不同啊！」他透露已有考到初級救生員執照。
《海關戰線》故事講述：香港海關在一次例行海上巡邏中，查獲一艘藏有大批殺傷力武器的貨船，調查過程中遭遇一群海外勢力轟炸搶奪。為追查走私真相，張允南（張學友 飾）派出下屬周正禮（謝霆鋒 飾）與國際刑警一同遠赴海外，輾轉龐大而複雜的軍火黑市，頂著漫天炮火追查線索的周正禮剛有眉目，噩耗卻突然從香港傳來，原來軍火失竊另有內情。《海關戰線》7月5日上映。