陸官校慶取消聯兵旅「踢正步」 顧立雄：刺槍術、休假回報也廢除
陸軍官校6月16日將慶祝百年校慶，原訂將演出踢正步軍容，國防部長顧立雄今（6）日表示，他尊重前部長邱國正決策，但仍取消聯兵旅踢正步並回歸戰訓本務、維持學生踢正步，但未來校慶以「齊步」為主，不再踢正步。顧立雄也指出，刺槍術與休假回報也將廢除。
記者呂炯昌／台北報導
顧立雄今日赴立法院外交及國防委員會進行業務報告，並備質詢。民進黨立委沈伯洋詢問，黃埔百年校慶取消聯兵旅踢正步，是很好的開始，目前規劃為何？顧立雄回應說，原本有6個聯兵旅，各派一個連參與黃埔百年校慶，但他下令取消了，原因是要讓聯兵旅回到戰訓本務。黃埔校慶本來就是以學生為主體，所以聯兵旅就不用再參與。
顧立雄表示，由於之前已經訓練踢正步好幾個月，所以他尊重前部長邱國正的決策，就不改變。不過，以後就都要以「齊步」方式為主，不再踢正步。
沈伯洋表詢問，由於防火帽已有刺傷敵人效果，未來是否考慮研製衝擊型防火帽取代傳統刺刀？ 顧立雄表示，現在有近戰格鬥訓練，所以凡事不符合近戰格鬥概念的範圍都會取消，而傳統突刺方式的刺槍術，不符合近戰格鬥概念，未來會加以取消。
針對國軍休假期間回報機制造成困擾，顧立雄也表示，會廢除回報，改為有事再回報，並會在離營前進行宣教。顧立雄強調，他會用「逐一檢討、減法取消」檢討，太過形式主義的事項就會取消，關鍵是讓官兵專注戰訓本務。