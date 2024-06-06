唐治平今天生日！站租屋處陽台 情緒失控「大吼、唱歌」嚇壞鄰居
藝人唐治平母親本（6）月3日陳屍住家頂樓，不過唐治平認為樓頂那位死者身穿的衣著、皮膚狀態都與母親不同，因此堅決不認屍，更表示將在一個月後向警方通報母親失蹤，今（6）日是唐治平46歲生日，上午11時許，唐治平因不明原因突然站在陽台窗口邊，對著中庭大吼大叫、唱歌，嚇壞鄰居，由於擔心唐治平的身心狀況，當下通報轄區警方到場協助，詳情仍待後續調查釐清。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，唐治平3日母親被人發現陳屍在住家頂樓，唐治平兩度拒絕指認，連進行相驗也未現身，直到4日晚間10時許，唐治平才終於現身水碓派出所，領回了母親的相驗屍體證明書，只見他身形削瘦，面對鏡頭毫無悲傷態度，更對著媒體記者表示要喊「Action」才要接受訪問，隔天5日下午他現身士檢後依然不認屍，更表示考慮在一個月後向警方通報母親失蹤。
原以為事件告一段落，豈料今天11時許，唐治平突然在自家陽台窗口邊，對著中庭吼叫唱歌，讓周邊住戶十分擔心其安危，當下通報轄區警方到場協助。
淡水警分局表示，接獲民眾報案後，轄區警力與消防救護人員獲報到場時，唐治平已在屋內，情緒狀況正常，救護人員電詢衛生局評估，唐治平未達強制就醫要件，警方依規定抄登資料，並自殺防制通報。
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