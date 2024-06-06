藍心湄《女人我最大》錄21年捧紅這些人！牛爾、唐綺陽都曾是常客
藝人藍心湄所主持的TVBS時尚節目《女人我最大》，播出至今已有20年之久，該節目也成了電視台的招牌，節目IP還遠征國外，推出新加坡版的《女大》，藍心湄的一姐地位也難以動搖，甚至在去年8月開心慶祝節目錄製超過5000集，突破了台灣電視史的紀錄。不過，近日卻傳出《女人我最大》因為收視率不佳，將被刪減到每一週只播出3或4集，引起各界高度關注與特論。而《NOWnews今日新聞》也特別整理了《女人我最大》節目曾捧紅哪些達人老師和藝人。
記者洪生儒／綜合報導
時尚節目《女人我最大》從2003年9月29日開播，該節目傳授給觀眾美妝、保養知識長達20年，藍心湄多年來都是獨挑大樑主持，直到2022年才宣布加入新血卞慶華、徐凱希擔任助理主持人，三人在節目中合作擦出了許多不同的火花，讓節目變得更加精彩。
而徐凱希當初加入助理主持人時，她自認是「時尚小白」，就像電視機前面的觀眾們一樣，希望能透過自己讓觀眾了解，「連我都能駕馭的話，大家一定也都可以！」徐凱希也希望讓小資女孩們知道「如何花小錢」變得更美麗，後來徐凱希完成了階段性任務，在2023年12月離開了該節目。
另一位藝人卞慶華，則是從節目的常客升格為助理主持人，他身為男性代表曾表示：「現在男生也都很注重保養跟穿搭」，認為自己的加入也可以幫助到不少男性。而他在節目中總是有著亮眼的表現，某次在節目卸妝橋段裡，他因為打死不願意素顏，還要求脫褲子取代素顏，讓藍心湄哭笑不得。
此外，《女人我最大》節目也捧紅許多專業的達人，像是牛爾老師、唐綺陽、凱文老師、吳依霖、林葉亭等人，讓觀眾們在觀看節目時，可以吸收到各方面的保養知識、美妝知識、穿搭知識、星座運勢等資訊，而這些達人老師也在參與節目錄製後知名度大漲，在事業上有了大幅成長，也各自創立品牌或工作室，至今大家的事業發展都如日中天。
而在《女人我最大》的固定班底中，也有不少藝人錄製節目後知名度提升許多，像是可青、陳品熙、潘映竹、潘慧如、張家慧、路嘉欣、韋汝、洪棠、陳筱蕾等人，另外過去經常在節目中分享名牌精品包的王思佳，還有總是在節目中表現得相當搶眼的薔薔，以及總是能做出各種節目效果逗樂所有人的梁赫群，也都是該節目的常客，每每看到這些藝人們上節目，觀眾們都能感受到親切的熟悉感，也會從藝人們分享的親身經歷中學到一些實用的經驗，進而變成自己的小撇步。
其實，藍心湄在2023年時跟男團Ozone合唱經典歌曲〈你的電話〉，希望可以藉由這次合作增加在年輕人之間的知名度，不過節目也難抵大環境改變，加上觀眾群老化，收視率也下跌不少。藍心湄決定在2024年展開新的演藝計畫，全力發展戲劇與自媒體，打算向年輕人靠攏，因事業會變得更加忙碌，所以原本一週5集的《女人我最大》才會縮短主持集數。