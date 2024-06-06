韓國瑜被問花東三法僅回2字！柯志恩曝韓「真正願望」有很大差異
國民黨立院黨團總召傅崐萁推動花東交通建設三法，引發黨內雜音，傅崐萁稱自己是主推花東快，「環島高鐵、國6東延是立法院長韓國瑜的願望」，遭酸是在甩鍋。對此韓國瑜今（6）日並未回應，僅說「謝謝」，國民黨立委柯志恩則表示，韓國瑜的願望僅僅是「希望給全台灣人民順暢、便捷的交通網路。」
記者莊蕙如／台北報導
傅崐萁日前稱要在7月16日之前通過花東三法，但因預算龐大又涉及行政權引發黨團、智庫踩煞車，而昨日國民黨中常會上，傅崐萁稱自己主推的只有花東快速公路，而環島高鐵、國道6號東延兩案「則是立法院長韓國瑜的願望」。遭綠營酸是甩鍋大賽。
韓國瑜今（6）日中午宴請黨籍立委前，先到議場外與來參訪的高雄鄉親合影，被問及環島高鐵和國6東延是不是他的願望、會不會覺得被甩鍋，韓國瑜並未回應，僅說「謝謝啊，好好好」，還不忘提醒記者腳下小心。
立委柯志恩表示，韓國瑜有公開說過「希望給全台灣人民順暢、便捷的交通網路」，這是韓國瑜的願望，但把這個話說成是花東三法，中間還是有很大的落差，需要做進一步的釐清。
柯志恩強調，院長只是表達對於台灣人民有順暢的交通環境，至於法條要做甚麼樣的處理，應該要由當初提案的傅總召辦公室做進一步說明。