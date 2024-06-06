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政院火速對「國會改革法案」提覆議　國民黨嗆：搞政治鬥爭

▲行政院昨日收到國會改革法案函文後，隨即在今日提出覆議。（圖／記者陳威叡攝，2024.06.06）
▲行政院昨日收到國會改革法案函文後，隨即在今日提出覆議。（圖／記者陳威叡攝，2024.06.06）

記者林怡昕／台北報導

立法院藍白聯手通過國會改革法案，相關函文昨日也送達院會，行政院今（6）日正式宣布提出覆議。對此，國民黨團指出，行政院在尚未收到公文前就早早放話要提出覆議，拉高對抗層級以憲政手段，對抗國會多數民意，狠批「行政院罔顧主流民意，只在搞政治鬥爭」。

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今日行政院院會針對國會三讀通過的國會改革修法《立法院職權行使法》、《刑法》提出覆議，國民黨團發布新聞稿指出，對卓榮泰內閣剛上任就罔顧新國會新民意，忽視國會改革的重要性，表達高度遺憾，如此不顧主流民意、只想走回頭路的卓內閣，只會離主流民意越來越遠。

國民黨團說，行政院針對國會改革修法提出覆議，國民黨團表示其實一點也不意外。因為在國會改革修法過程中民進黨團一再杯葛議事、阻撓修法、干擾議事進行；害怕民進黨過去執政八年的惡行惡狀被攤在陽光下，包庇貪腐份子繼續逍遙法外。行政院在尚未收到公文前就早早放話要提出覆議，拉高對抗層級以憲政手段，對抗國會多數民意，掩蓋其全黨上下違法亂紀的作為，必須受到國人最嚴厲的讉責。

國民黨團認為，行政院七項理由全然無理。一、有實質討論、更以民主方式重複表決，每條皆有八次表決之多。二、總統國情報告常態化符合憲法規範。三、聽證僅限與公務相關，一般民眾根本無礙。四、一場專報、三場公聽會、四次朝野協商，這是完全符合程序正義。五、人事同意實質審查，避免政府酬庸濫竽充數。六、國會代表人民，政府應該謙卑的面對人民。七、禁止官員虛偽陳述，政院難道要保護官員說謊權利？

國民黨團強調，國會改革法案當中更通過近30條民進黨黨團版本法條。且立院職權行使法是以立法院組織法所制定，何來行政部門窒礙難行之處？

國民黨團說，面對行政院所提出的覆議案，國民黨團堅持守護全民對陽光國會的期待及付託，仍會堅持改革，結合國會及社會所有可以結合的力量，否決此覆議案，為中華民國政治清明、長治久安繼續努力。

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