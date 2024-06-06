球迷敲碗要看歐國盃！愛爾達小編酸「文盲」惹議 官方正式回應了
歐洲國家盃（簡稱歐國盃）將於下週6月15日開踢，近期台灣球迷密切關注賽事的轉播問題，發現今年愛爾達似乎沒有轉播歐國盃，於是詢問是否需要另行購買其他轉播單位。隨後，愛爾達在社群媒體Threads上的發文引發熱議，小編在文內寫道：「不管文不文盲，歐洲足球賽季為跨年份賽事，從每年8月至6月，再次提醒。」使得不少球迷感到被冒犯。事後愛爾達對此做出回應，「當下已發現不妥，並立即修正。」
記者路皓惟/綜合報導
愛爾達於昨（5）日在Threads發文寫道：「由於歐足聯近年將轄下『國家隊』賽事統一品牌化，有關歐洲足球國家隊賽事轉播權，本公司與全球各地持商取得的權利簡易說明如下：2022-2027歐洲國家足球聯賽（UEFA Nations League）、2024-2028歐洲區會外賽（品牌名稱European Qualifiers，含世足歐洲區會外賽與歐國盃會外賽）及2022-2028歐洲足球友誼賽（UEFA Friendly Matches）。以上經UEFA授權的賽事，預計將提供用戶收看服務，並非單一賽事轉播權（全球各地轉播商相同），如有異動將另行公告於本公司網站與使用者合約條款。不管文不文盲，歐洲足球賽季為跨年份賽事，從每年8月至次年6月，再次提醒。」
愛爾達：用語不當已修正 轉播回歸市場機制
該篇貼文中提到的「不管文不文盲」一句話引起正反兩極評價，愛爾達在發現問題後，迅速刪除該篇發文，並在14小時前重新發布內容，刪除「文盲」爭議性字眼。
對於此次事件，愛爾達官方回應表示：「網友彼此之間用語有時反應會比較大，當下已有發現不妥並立即修正。」
此外，愛爾達在Threads上發布了另一篇貼文，說明轉播各種賽事與否交由市場機制決定，也涉及公司內部商業秘密，如有相關確認消息，一定會向大家報告，並請用戶理解避免造成誤解。