升息打房？央行總裁稱不是對付房價手段 而且時常surprise也不好
中央銀行將於6月13日召開第2季理監事會議，由於房價居高不下，市場關注央行這次是否再升息？對此，央行總裁楊金龍今（6）日在立法院財政委員會表示，升息主要是對付通膨，不是用來對付房價，而且時常給surprise也不好
記者顏真真／台北報導
由於今年3月央行第1季理監事會出乎市場預料升息半碼，當時楊金龍也表示「Surprise，但是合理」，楊金龍也被封為「Mr. Surprise先生」。如今第2季理監事會將於下周四召開，加上房價居高不下，國民黨立委李彥秀質詢升息是否是央行打房工具手段之一？楊金龍說，升息是對付通膨，當然，對房價、房地產也會有影響，但升息主要不是對付房價，主要是對付通膨，只是升息對房地產也有影響。
民進黨立委李坤城也提到，央行3月意外升息半碼，給市場一個surprise，這次是否還會有surprise？楊金龍說，他現在不太好意思說，但時常給surprise也是不好，但這不是結果，還是得經過央行理事會共同討論。
由於加拿大昨日宣布降息，市場也預期歐洲央行6月降息，國民黨立委賴士葆詢問美國今年是否也會降息？楊金龍表示，前陣子美國經濟還很強韌時，物價沒法下來，因此，市場一度認為美國今年不會降息了，但最近又有變化，美國經濟有下來，通膨也獲控制，市場預期9月可能會降息，主要是美國聯準會（Fed）官員認為現在利率已足夠高，不會升息只會往下。
賴士葆進一步追問，台灣利率也夠高了嗎？楊金龍回應「我們情況與美國不太一樣」，但我們現在利率也來到15年半以來最高，賴士葆再問這是否暗示台灣有降息空間？楊金龍表示，「我也沒這麼說」，要看通膨率。