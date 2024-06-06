徐巧芯踢爆國軍發表格調查有無離婚！顧立雄坦言：設計不適切
國民黨立委徐巧芯今(6)日在質詢時揭露國軍發表格要調查「育有子女人數」及「生育子女人數」。國防部官員回應說，這是要區分有無離婚。對此，曾擔任台灣人權促進會會長的國防部長顧立雄坦言，任何統計要合目的性，它本身用意良善，但表格的設計不是很適切，應該要檢討。
記者呂炯昌／台北報導
立法院外交及國防委員會今日邀請國防部部長顧立雄報告業務概況，並備質詢。徐巧芯詢問，5月30日戰情報告，軍團要發下「國防部全軍生育率調查表」，要31日10點前把單位軍職及聘僱人員生育情形回傳人行科。這個統計表還有育有子女、生育子女人數，配偶同為軍職人數。她質疑「育有」子女人數跟「生育」子女人數差別在哪？
國防部人次室次長劉沛智回應說，因為差異是離婚。徐巧芯詫異說，你為什麼要干涉別人離不離婚呢？劉沛智說，因為離婚後，有些有帶小孩、有些沒有帶小孩。徐巧芯表示，「這樣調查傷害隱私權」，基層國軍會懷疑被問有沒有生小孩？也引起部隊很多人不滿。
顧立雄回應說，他同意委員看法，任何統計要合目的性。這個表格跟它的目的看起來沒有辦法取得足夠的連結，這個另外檢討。
徐巧芯也質疑，這樣統計調查違反性平及就業服務法，不得要求就業以外的隱私資料，顧立雄坦言，它本身用意良善，但表格的設計不是很適切。