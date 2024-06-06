電金傳齊揚、台積電衝至894元創天價　台股漲417點、再創歷史新高

我是廣告 請繼續往下閱讀
今日電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍稍下降到61.7%，人氣有稍微流向其他族群。權值股表現強勁，尤其是權王台積電，時隔兩年，在昨日宣布實施庫藏股計劃，並且斥資金額高達41億元，創下新高，目標價598到1281元，激勵今日開盤跳空大漲39元、來到893元，最高來到899元，刷新新天價，並且離900元只有一步之遙，終場則是上漲40元或4.68%，收在894元，貢獻大盤指數就有311點，也就是說今日有74%的漲點都是台積電貢獻的；鴻海開高後遇到賣壓，終場收斂到上漲2元或1.14%，收在今日最低點177.5元；聯發科則是開高走高，終場上漲60元或4.88%，收在1290元，貢獻大盤指數有25點。
台積電再創新天價，激勵半導體股隨之走高，類股指數上漲3.9%，位居今日漲幅排行冠軍，東研信超亮燈漲停，弘塑上漲逾7%，公準上漲逾4%，金麗科、台星科、世界先進上漲逾2%。
此外，金融族群也有表現，類股指數上漲1.3%，開發金受惠於財報利多，今日爆量上漲逾7%，國泰金、京城銀、富邦金、中信金、國票金、永豐今、台新金、元大金、新光金等等都有1%的漲幅。
此外，航運類股今日也表現續強，上海集裝箱出口（SCFI）指數近日不斷上漲，全球航運集團巨擘丹麥馬士基也宣布上調全年利潤預期，市場也預期運價將居高不下，有望帶動航商後續業績表現，航運類股今日續漲3.3%，位居漲幅排行亞軍，萬海、中櫃亮燈漲停，陽明上漲逾4%，華航、長榮航也有2%-3%漲幅。