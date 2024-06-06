美股歷史之夜！台積電ADR破160元攜輝達突破史高　那指同創紀錄

電金傳齊揚、台積電衝至894元創天價　台股漲417點、再創歷史新高

▲台北股市今（6）日受到輝達以及台積電ADR創新高的激勵，終場上漲417.82點或1.94%，收在21902.7點，創下收盤新高點。（圖／NOWnews資料照）
▲台北股市今（6）日受到輝達以及台積電ADR創新高的激勵，終場上漲417.82點或1.94%，收在21902.7點，創下收盤新高點。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

台北股市今（6）日受到輝達以及台積電ADR創新高的激勵，開盤大漲371.25點、來到21856.13點，隨後在台積電等權值股走高，再加上金融、傳產股也有表現，盤中最高點來到21970.63點，創下歷史新高，終場上漲417.82點或1.94%，收在21902.7點，創下收盤新高點，並且一口氣站上所有均線，成交量也稍稍放大到4960.39億元。

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大盤再創收盤新高，不過中小型股卻呈現不同調，開在盤上最高來到261.84點，不過隨後跳水翻黑，雖然午盤買單挹注之下翻紅，不過還是呈現震盪，終場不敵賣壓，下跌0.05點或0.02%，收在259.38點，成交量為1207.03億元。今日個股成交量排行榜前五名為：開發金、陽明、萬海、金寶、長榮航；個股成交值排行榜前五名為：台積電、陽明、鴻海、奇鋐、萬海。

今日電子資金成交比重維持在6成以上，不過稍稍下降到61.7%，人氣有稍微流向其他族群。權值股表現強勁，尤其是權王台積電，時隔兩年，在昨日宣布實施庫藏股計劃，並且斥資金額高達41億元，創下新高，目標價598到1281元，激勵今日開盤跳空大漲39元、來到893元，最高來到899元，刷新新天價，並且離900元只有一步之遙，終場則是上漲40元或4.68%，收在894元，貢獻大盤指數就有311點，也就是說今日有74%的漲點都是台積電貢獻的；鴻海開高後遇到賣壓，終場收斂到上漲2元或1.14%，收在今日最低點177.5元；聯發科則是開高走高，終場上漲60元或4.88%，收在1290元，貢獻大盤指數有25點。

台積電再創新天價，激勵半導體股隨之走高，類股指數上漲3.9%，位居今日漲幅排行冠軍，東研信超亮燈漲停，弘塑上漲逾7%，公準上漲逾4%，金麗科、台星科、世界先進上漲逾2%。

此外，金融族群也有表現，類股指數上漲1.3%，開發金受惠於財報利多，今日爆量上漲逾7%，國泰金、京城銀、富邦金、中信金、國票金、永豐今、台新金、元大金、新光金等等都有1%的漲幅。

此外，航運類股今日也表現續強，上海集裝箱出口（SCFI）指數近日不斷上漲，全球航運集團巨擘丹麥馬士基也宣布上調全年利潤預期，市場也預期運價將居高不下，有望帶動航商後續業績表現，航運類股今日續漲3.3%，位居漲幅排行亞軍，萬海、中櫃亮燈漲停，陽明上漲逾4%，華航、長榮航也有2%-3%漲幅。

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