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黃仁勳在台灣長大能成功？旅美教授揭「9差異」：頂多郭台銘等級

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參與「台北國際電腦展」COMPUTEX，成為近期最熱門的話題人物。（圖／記者陳明中攝）
▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參與「台北國際電腦展」COMPUTEX，成為近期最熱門的話題人物。（圖／記者陳明中攝）

記者賴禹妡／綜合報導

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台參與「台北國際電腦展」COMPUTEX，成為近期最熱門的話題人物，不僅所到之處都吸引民眾朝聖，公司股價更是突破1100美元大關，讓他的身價飆高，成為名副其實「行走的三兆男」。而旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）分析，若是黃仁勳在台灣長大就業，恐怕會出現截然不同的結果，雖然一樣能取得成功，但領域與方式會有很大的不同，「就算黃仁勳創業一帆風順，最多就是郭台銘的等級。」

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翁達瑞日前在臉書以「假如黃仁勳在台灣長大」為題發文，表示他特別挪出2小時觀看黃仁勳專題演講，除了敬佩，也忍不住浮現一個疑問「假如黃仁勳在台灣長大，他的成就會有差異嗎？」他也列出9點分析，認為黃仁勳在美國長大，有許多台灣小孩缺少的生命經驗，進而劇烈影響他的人生軌跡。

▲輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳來台，所到之處都成為焦點。（圖／記者鄭妤安攝，2024.06.04）
▲黃仁勳來台，不僅所到之處都吸引民眾朝聖，公司股價更是突破1100美元大關，讓他的身價飆高，成為名副其實「行走的三兆男」。（圖／記者鄭妤安攝）
翁達瑞分析黃仁勳在台發展9大差異

1.黃仁勳到美國後，曾在寄宿學校獨立生活幾年時間。這是一段很辛苦的成長經歷，讓他培養了台灣小孩缺乏的存活能力。

2.父母移居美國時，黃仁勳已到上中學的年齡。因為成績優異，黃仁勳高中跳兩級。這是台灣教育體制所缺乏的彈性。

3.美國的高中課程並不沈重。除了跳兩級之外，黃仁勳還到餐廳打工。同年代的台灣小孩不可能有黃仁勳的就業經驗。

4.高中畢業後，黃仁勳選擇離家近、學費較低的州立大學就讀。為了擠進名校的窄門，同年代的台灣小孩則面對激烈的升學競爭。

5.大學畢業後，黃仁勳的第一個專職工作，就是現在的競爭對手AMD，但只做一年就離職。當時的AMD還活在英特爾陰影下。

6.黃仁勳跳槽到一家專用晶片的設計公司，前後長達八年。黃仁勳的矽谷職涯順利，可歸功於美國企業重視個人實力，沒有名校情結。

7.工作期間，出身中段班州立大學的黃仁勳又進入私立名校史丹佛大學攻讀碩士。這要歸功美國教育界的平權價值：英雄不怕出身低。

8.取得碩士學位後，黃仁勳並沒有繼續攻讀博士學位。在沒有士大夫觀念的美國，黃仁勳可自在的選擇人生道路。

9.1993年黃仁勳30歲，他離開晶片設計公司後，與兩位友人共同創立NVIDIA，資金來自創投公司。只有在相信年輕人的美國，黃仁勳才可取得兩千萬美元的創投資金。

不過，翁達瑞也指出，以黃仁勳的能力與個性，就算留在台灣仍然可以很有成就，不過絕非全球最大人工智慧晶片公司的創辦人與最高主管，「黃仁勳會和其他同年齡的小孩過一樣的生活，面對沉重的升學壓力，不需培養獨立生活的能力、不需要到外面打工、更不可能高中連跳兩級。」

▲黃仁勳blackwell（圖／記者陳明中攝，2024.6.2）
▲翁達瑞指出，以黃仁勳的能力與個性，就算留在台灣仍然可以很有成就，不過絕非全球最大人工智慧晶片公司的創辦人與最高主管。（圖／記者陳明中攝）
翁達瑞直言，黃仁勳按照台灣升學、進入職場的普遍過程，無論走上哪條路應該都會有不錯的事業，但即使創業一帆風順，黃仁勳最多就是郭台銘的等級。他分析，黃仁勳能在高科技業出人頭地，是因為兼具美、台兩地的文化特質，若黃仁勳僅具備台灣人特質，一樣可以取得事業成功，只是領域與方式會有很大的不同。

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