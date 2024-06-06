開發金爆逾34萬張量、居成交量冠軍 終場收15.1元、創近2年新高
台北股市今（6）日受到輝達以及台積電ADR創新高的激勵，終場上漲417.82點或1.94%，收在21902.7點，創下收盤新高點。而盤面亮點在於今日成交量排行榜冠軍由開發金拿下，爆出超過34萬張的大量，終場更是收在今日最高點15.1元。
記者陳郁柔／台北報導
開發金控第一季財報迎來好消息，累計稅後純益為新台幣82.14億元，較去年同期成長1.35倍，每股稅後純益（EPS）為0.49元。子公司凱基人壽2023年底隱含價值（EV）4277億元，上升至4277億元，較前一年底增加559億元，年增15%，以開發金控流通股數換算，其隱含價值貢獻每股25.5元。
開發金總經理楊文鈞會中也揭示新階段策略業務重點，其中凱基人壽將持續壯大業務員通路和質量並重的商品策略，凱基銀行則以追求資產管理規模成長及擴大營運為首要目標，至於是否考慮直接併購？他強調，永遠都在評估對公司有利的機會，但不會為併購而併購。
再加上開發金近日傳出獲新加坡政府基金增持，外資昨日也結束連續兩天賣超轉買超，加碼3647張，投信已連買7個交易日，昨日加碼251張。
也因此激勵開發金今日開盤上漲0.1元，來到14.2元，盤中追價力道強勁，終場更是收在今日最高點15.1元，上漲1元或7.09%，站上所有均線，並且寫下2022年6月29日以來，也就是將近2年以來新高紀錄，此外也爆出超過34萬張的大量，位居今日成交量排行榜冠軍。