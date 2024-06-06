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癌症治療新武器！「磁振刀」保住直腸癌患者肛門　放射切光腫瘤

▲考量直腸癌患者想保留肛門的強烈意願，三軍總醫院使用國內最新的磁振刀進行治療，結果患者當周即可恢復正常工作。（示意圖／取自Unsplash）
▲考量直腸癌患者想保留肛門的強烈意願，三軍總醫院使用國內最新的磁振刀進行治療，結果患者當周即可恢復正常工作。（示意圖／取自Unsplash）

家庭消費中心／綜合報導

一名50多歲男性健檢意外發現距直腸3公分有惡性腫瘤，在大醫院詳細檢查，證實已有部分阻塞且侵犯到骨盆腔淋巴結，確診是第3期直腸癌，醫療團隊隨即安排多次放射治療與化學治療，同時考量他保留肛門的強烈意願，於是使用國內最新的磁振刀進行治療，結果當周即可恢復正常工作，隨後的檢查還發現腫瘤已完全消失。

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三軍總醫院引進台灣第一台具有高磁場的磁振刀放射治療，透過結合核磁共振成像與放射治療技術，可在每日放射治療中即時追蹤治療部位，有助於提高治療的精確性和安全性，增加療效並降低副作用。

三總放射腫瘤科主治醫師黃文彥說，多數腫瘤最清楚的影像檢查是核磁共振，但過去放射治療搭配的影像導引卻是以電腦斷層為主，而最近三總引進的磁振刀，則有如放射治療的夢幻武器，能在放射治療當下精確顯示腫瘤與正常組織的界線，隨著呼吸移動的範圍也能兼顧，因此可確定放射線精準照射腫瘤，最大程度保護周圍的正常組織與器官。

▲三總引進台灣第一台具有高磁場的磁振刀。（圖／三總提供）
▲三總引進台灣第一台具有高磁場的磁振刀。（圖／三總提供）
以直腸癌為例，黃文彥指出，有時腫瘤的位移可達到2公分，但使用磁振刀可精確治療腫瘤，照射範圍無須加大2公分，不但降低副作用，也提高治療成功率。

此外，常規的放射治療往往會執行同一項治療計畫，但以胰臟癌為例，不僅腫瘤位置每天都會有些差異，正常的腸道位置與形狀也都會變化，因此理想狀況應該是每日重新規劃放射治療，而利用磁振刀即可達成此目標。

黃文彥也說，目前一般放射治療常受限於副作用的考量，無法給予足夠劑量，例如腹腔腫瘤因擔心腸胃道副作用，導致放射劑量無法足量給予，所以像是胰臟癌的傳統治療，通常腫瘤控制率只有60%，而磁振刀由於有精準治療的優勢，國外已有許多臨床試驗提升劑量，在不增加副作用前提下達到更高治癒率。

黃文彥表示，隨著科技不斷進步和應用，相信磁振刀將在未來有更大發揮，成為重要的腫瘤治療。

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