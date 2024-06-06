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今年最後一次連假！交通部曝端午交通疏運措施　高鐵加開112班次

▲端午連假將近，國道預期會現出遊車潮。圖為示意圖。（圖／資料照，記者葉政勳攝）
▲端午連假將近，國道預期會現出遊車潮。圖為示意圖。（圖／資料照，記者葉政勳攝）

記者王德蓉／綜合報導

端午連假將至，國道預計將出現遊車潮，此次連假也是今年最後一次連假。交通部今（6）日於行政院會中報告疏運措施，並於院會後表示，除已要求各疏運單位於連假前應落實相關運具設備之檢查外，並指示各單位除必要緊急請修工程外，於連假期間應停止其他工程施作，每日派員巡檢，維護疏運交通安全，同時也請各單位持續檢視疏運能量，並因應氣象變化，機動調整相關疏導管制措施。另外，為因應連假期間湧現之人潮與車潮，各重要交通節點也有實施相關交通管制措施，提醒用路人預為規劃行程。

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今年端午節連假各項交通疏運及管制措施，國道部分將辦理匝道儀控、匝道封閉、開放路肩、連假期間，每日0至5時全線暫停收費、國五北上高乘載管制等措施；省道重點部分，台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

交通部續指，大眾運輸部分，為鼓勵民眾搭乘國道客運，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠，如89條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費；另搭乘國道客運前往東部再加碼票價，在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元或租車優惠，持國道客運購票證明租車再享優惠。

高鐵部分，共加開112班次列車（南下52班、北上60班），總計5天提供881班次；臺鐵則全線加開各級列車總計106列次（西線45列次、東線53列次、南迴線7列次），並加開東線實名制列車、縣府返鄉專車、南北半環跨線自強號列車、西線直達自強號列車，以及區間快車等。航空部分，國內線共計提供1,300架次、11萬2355座位，其中離島管制航線計1118架次，10萬5225座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，臺灣本島與離島間9條航線，規劃1129航次，提供253,710人次運能之運能；另金馬小三通於疏運期間規劃130航次，提供33,140人次運能。

至於觀光部分，交通部表示，即日起至113年8月31日止，使用電子票證（含行動支付）搭乘台灣好行享半價優惠，且觀光署5月下旬推出震後振興住宿優惠活動，觀光署已於6月1日提供花東地區6條台灣好行持電子票證免費搭乘、12條台灣觀巴套裝旅遊行程2折優惠等，並結合花蓮縣政府規劃一系列聯合行銷及主題體驗活動，方便民眾搭乘大眾運輸出遊及重拾民眾花蓮旅遊信心。

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