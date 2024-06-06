下雨遇熱心人幫撐傘！吳鳳感動讚嘆：「台灣有2個不休息的東西」
吳鳳在昨（5）日開著車要去接孩子，結果下雨忘了帶傘，想說車子停得很近沒關係，不料卻遇到一位熱心的先生主動提議要幫他們撐傘到車旁，讓吳鳳深深被感動，在社群上發文表示：「台灣有兩個不休息的東西！一個是便利商店，另外一個是人情味！」吸引不少網友關注。
記者洪生儒／綜合報導
吳鳳5日發文透露，下雨天出門要接孩子的時候，忘記帶雨傘，他才在想著至少離車子很近時，突然一位先生出現對他說：「吳鳳，我陪你們走到車旁邊！不要淋雨！」吳鳳一開始覺得不好意思，但是先生堅持要幫忙，後來他們一起走到車旁，吳鳳便提議跟那位先生合照留念，並表示：「我想要把這個時刻拍下來，變成一個回憶，然後把這個故事分享給大家。」
吳鳳在貼文中提到，「台灣有兩個不休息的東西！一個是便利商店，另外一個是人情味！隨時隨地都會出現！」他也相當感謝那位先生的幫助，「謝謝這麼熱情又可愛的先生！下次我一定會再遇到他，搞不好換我準備一個驚喜給他，呈現出土耳其的人情味。」
不少網友看到吳鳳分享的故事後，心中都感受到滿滿的溫暖，紛紛留言表示：「人間處處有溫情，有緣千里來相會」、「好好先生遇著好好先生，善的循環」、「台灣人的人情味令人感動」、「人情味是會傳染正面的力量的，願台灣的人情味傳遞到世界各地有愛的人，祝福大家」、「我也遇過幫我撐傘的小姐，當下真的會覺得超感動」、「這年頭還有人願意幫助陌生人，真的很難得。」