韓國瑜介入國民黨主席？媒體人嘆「內鬥世家」：不惜犧牲最大舞台
國民黨主席朱立倫任期到明年10月，但近來不斷傳出有人要挑戰黨魁寶座，甚至還傳出立法院長韓國瑜挺前台北縣長周錫瑋參選，韓國瑜深夜發聲明否認。資深媒體人羅友志說，為了黨主席選舉，寧願犧牲韓國瑜苦心經營的中道力量這國民黨，真是內鬥世家！
記者何哲欣／台北報導
羅友志說，韓國瑜爭黨主席的新聞，出現兩個名字，都是朱立倫當年第一次選新北市長，自己創造的「宿敵」，關韓國瑜什麼事呢？傳出國民黨前秘書長李乾龍推薦台大前校長管中閔，韓國瑜則挺前台北縣長周錫瑋。
羅友志說，朱立倫曾傳出要給李乾龍副市長等級的位置，但之後只得到一個民政局長，從此，兩個人越來越水火不容，周錫瑋則是被迫讓出「第一任新北市長」頭銜，還成為唯一沒連任的台北縣長，這口氣，更是吞不下去。利用當年的這兩個宿敵，很顯然是在測風向，塑造韓復仇的小家子氣。
羅志也說，再藉由親綠媒體討論「韓國瑜干涉黨務」，把韓上來到現在，苦心經營的中道形象，一次打回原形，一桃殺三士，已經不足以形容這波操作的險惡！為了區區一個黨主席，不惜重挫國民黨最大舞台（立法院）的勢力，這國民黨內鬥，真是經典、堪稱世家絕學！