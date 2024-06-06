楊丞琳又爆閨密情變！傳出抱怨「王心凌能力不如她」決裂原因曝光
歌手楊丞琳和王心凌是圈內知名閨密，兩人因風格相似常被拿來相比，不過都不影響兩人的姊妹情。近日，微博博主傳出兩人10幾年的姊妹情已經破裂，還說楊丞琳曾私下向好友表示「王心凌能力不如她」，掀起網友熱議傳言真實性。
記者薛羽彤／綜合報導
近日，微博博主在網路上爆料，業界有消息傳出楊丞琳、王心凌10幾年的姊妹情已經破裂，下一步即將取消關注。內文提到，王心凌自從2022年《浪姐》翻紅後，楊丞琳曾私下向好友抱怨「王心凌能力不如她」，僅維持表面友好關係。
而真正讓兩人關係生變的，是因為雙方在大陸簽了同一家經紀公司，但楊丞琳人氣始終不如王心凌，雙方團隊也互看不順眼。「最後楊實在太想紅，上了《歌手》以後卻再度陷入負面熱搜，導致一家商演跟主辦單位提出換人，主辦方沒辦法，加錢換了同一家經紀公司的王心凌」，博主稱兩人團隊因此大吵一架，雖然沒有表態，但看似已各自紛飛。
微博的貼文傳回Dcard上，有網友發文問「王心凌楊丞琳疑似姊妹情變？大家覺得是真還假？」底下網友回應，「楊丞琳真的是兩邊不討好，誰叫他莫名自信又不留口德」、「感覺是真的，楊這個+9妹眼紅王不是不可能」、「感覺八卦看看就好，但我真的希望姐姐離楊越遠越好。」而楊丞琳與王心凌最近一次合照，停留在去年5月眾人替潘瑋柏慶生，至於兩人姊妹情是否依舊，只有雙方自己最清楚了。