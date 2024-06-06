上班不能喝！7-11「大人版思樂冰」限時回歸 加整罐威士忌秒下班
7-11「大人風味的思樂冰」自5月29日至6月25日限時回歸，購買大杯思樂冰加購威士忌，整罐倒入考驗你的酒量，上班期間可別喝，小心一秒立刻微醺下班。此外，7-11也開跑「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折，還可享加價換購下酒菜或8大啤酒品牌經典杯。海尼根則是響應世界環境日，推出第三代「海尼根永續星釀里程杯」，即起只要在家樂福購買海尼根達499元，即可免費獲得。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11自5月29日至6月25日重磅回歸「大人風味思樂冰」，購買大杯思樂冰（售價39元）加購50ml的傑克丹尼田納西威士忌No.7（原價69元）或傑克丹尼田納西蘋果口味威士忌（原價89元）任一瓶，享超值組合優惠價99元、119元，屬於大人的美好滋味沁涼消暑又療癒！
並且7-11自6月12日起至7月9日止集結20國、逾百款世界人氣啤酒推出「國際啤酒節」，指定啤酒3件79折、6件77折，還能加價49元換8大啤酒品牌杯乙款或加價19元換指定下酒料理乙份，限定複合店門市「哈燒專櫃」更提供全品項商品第二件85折和「酒BAR」現打啤酒全品項任選3件79折、6件77折優惠，提升餐酒儀式感。
海尼根則是響應世界環境日推出「海尼根永續星釀里程杯」，由春池老師傅使用廢棄玻璃手工打造，設計成經典啤酒罐造型。消費者可以從喝完啤酒、回收廢棄物，再透過家樂福重新獲得值得收藏的在地工藝，即日起在家樂福購買海尼根全系列產品（經典海尼根、海尼根0.0零酒精、海尼根Silver星銀）滿499元，即可獲得「海尼根永續星釀里程杯」一只（數量有限，送完為止）。
台灣每年回收至少20萬公噸廢玻璃容器，是重要資源回收物，2021年起，海尼根台灣從源頭減少綠色玻璃產品的進口，至2023年已減少62%的綠色玻璃瓶進口量。2022年開始，海尼根台灣再推出永續星釀里程杯，至今已消耗1.8噸回收廢料，約等同1萬支綠色玻璃啤酒瓶，預計2023年可減少進出口等運輸碳排至少55萬公噸。