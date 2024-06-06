獨家／唐治平出門慶祝46歲生日！認為媽媽還平安：她只是去朋友家
唐治平母親6月3日被發現陳屍在家中頂樓，經過4天，唐治平到警局領取死亡通知，也到北檢做筆錄，但他仍不認為那是媽媽，今（6）日又在陽台大吼，情緒些許失控，《NOWnews今日新聞》記者近一步詢問，唐治平本人說，今天是他的生日，要和朋友一起慶生，仍認為媽媽只是離家出走，還平安在世。
記者李欣容／台北報導
唐治平說，「已經做完筆錄了，非常明確說那不是我母親，我相信她只是失蹤幾天，抱著她還好好的想法，可能只是去哪個朋友家躲一陣子。」他表示若兩星期沒有媽媽消息，會去報案，問及前幾日發現的那一位，是否需要檢驗親子關係？唐治平說，「檢察官沒有這樣說，而且她也不是我媽媽。」有媒體報導媽媽失蹤前，唐治平跟媽媽吵架，他解釋，「就算有爭執也是好一段時間之前了，那時候是因為我工作回家很累，家裡沒有洗碗，沒有太整潔，我就覺得這個家好好的，要弄乾淨一點吧。」
提到媽媽是否有曾經離家出走過？唐治平說，「可能很久以前有過吧。」而電話中訊號突然斷掉，唐治平說，「我正在下樓，在電梯裡要去買點喝的，要平復心情一下，朋友要幫我過生日。」一查才發現，原來今是唐治平的生日，他的語氣聽起來也相當平靜，剛接受完訪問，他說，「原諒我現在心情有點複雜，現在要去慶生，那就先這樣。」