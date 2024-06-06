17所大學跟上黃仁勳旋風　AI科系畢業起新上看6萬

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同時，各大專院校也陸續開設人工智慧碩士學位學程、智慧機器人工程學系、智慧製造工程系，讓學生在學期間厚實AI實力。104人力銀行薪資情報以智慧機器人系為例，揭密AI相關科系畢業生最常從事全端工程師與生產設備工程師，核心技能聚焦「做」AI。
104人力銀行指出，從事全端工程師大學畢業起薪可達4.7萬、研究所6萬，要懂如何設計演算法、訓練模型、開發AI相關服務；從事生產設備工程師，大學畢業起薪可達4.4萬、研究所5.7萬，目標為將AI導入生產流程提升效率與產品品質。
104人力銀行觀察企業徵才資訊發現，非理工科系會「用AI」，結合本身優勢也能脫穎而出從事AI相關職務，如AI訓練師看中大傳、語文學科良好的溝通力，透過精確指令讓AI能執行公司任務；多媒體動畫師看中藝術學科的美感，期盼透過AI協作完成公司廣宣素材製作，薪資最高可達6萬。
如何面對AI帶來的職場變局？104人力銀行將於6/15、6/16在台北華山舉行2024職涯博覽會，歡迎到現場與緯穎、廣達電腦、ASML、遊戲橘子、IKEA、星巴克、KPMG等上百間企業人資了解最新招募現況，同時超過四十位職場前輩和職涯引導師則將免費為求職者一對一職涯諮詢，協助在AI浪潮下的職場能掌握趨勢脫穎而出。